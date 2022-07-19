【產經直播】股市「東升西降」再續？
2022年07月19日 12:19
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隔晚美股先升後回。有傳蘋果公司計劃明年部分部門或會放慢招聘和支出增長，以應對潛在經濟衰退風險，消息影響大市氣氛。市場目前預期美聯儲局月底最少會加息0.75厘，但對經濟下行的相關消息仍敏感，在藍籌業績期間，以及聯儲局月底議息前夕，美股市況會較波動？
美國總統拜登中東之行被指空手而回，未能令沙特阿拉伯承諾增加石油產量，國際油價周一(18日)反彈，布油上升5.1%，收報106.27美元，紐油亦升半成過外，重上100美元關口，收報每桶102.6美元。油價即使已從早前高位回落不少，但仍未重返俄烏戰事前水平。能源價格高企，美國通脹問題，短期內難解決？油價走勢對環球經濟以至股市，有何啟示？
至於中國方面，第二季GDP按年增速放緩至0.4%，是自2020年初疫情以來，內地經濟增長最慢的一季。不過內地當局頻頻出招谷經濟，港股、A股「東升西降」的現象能否再續？國家統計局日前公布，內地6月社會消費品零售總額按年增長3.1%，扭轉過去3個月跌勢，其中汽車零售更按年升13.9%，要捉緊明顯反彈勢頭，Global X中國電動車及電池ETF(02845)值得留意？
受惠國策支持，新能源概念股近月上漲不少，目前正在高台整固，不過投資者勿輕易下車食胡？全球多個地方近期都出現熱浪，用電需求上升，多地面臨能源危機，新能源概念股仍具很大發展潛力？Global X 中國潔淨能源ETF(02809)能助投資者捉緊這機遇？
若投資者想尋求穩定回報，以及分散投資組合風險，以Global X恒生高股息率 ETF(03110)部署一籃子收息股可行？
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