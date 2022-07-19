【產經直播】股市「東升西降」再續？

隔晚美股先升後回。有傳蘋果公司計劃明年部分部門或會放慢招聘和支出增長，以應對潛在經濟衰退風險，消息影響大市氣氛。市場目前預期美聯儲局月底最少會加息0.75厘，但對經濟下行的相關消息仍敏感，在藍籌業績期間，以及聯儲局月底議息前夕，美股市況會較波動？

美國總統拜登中東之行被指空手而回，未能令沙特阿拉伯承諾增加石油產量，國際油價周一(18日)反彈，布油上升5.1%，收報106.27美元，紐油亦升半成過外，重上100美元關口，收報每桶102.6美元。油價即使已從早前高位回落不少，但仍未重返俄烏戰事前水平。能源價格高企，美國通脹問題，短期內難解決？油價走勢對環球經濟以至股市，有何啟示？

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