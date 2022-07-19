NOVO LAND首張價單平均呎價13188元　入場費329萬

新地副董事總經理雷霆形容，「坐擁雙站無敵價」，項目設有漸進式按揭幫助年輕人入市，降低初期入市壓力，減輕供樓負責，相信全年樓價會有溫和升幅。

新地代理總經理陳漢麟指，首張價單價錢較吸引價，該盤提供3種付款方法，並向開放式單位買家提供「漸進式供款計劃」第一按揭貸款。項目將於周五正式收票及明日對公眾開放示範單位，最快下周開售。

首批單位包括15伙開放式戶、13伙一房戶、124伙兩房戶及13伙三房戶，實用面積247至561方呎。售價方面，提供最高15%折扣後，折實售價介乎329.71萬至764.23萬元，折實呎價由12,187至14,085元。首批入場單位為第2座5樓K室，實用面積247方呎，折實呎價約13,349元。

至於一房入場單位為第2座3樓F室，實用面積303方呎，折實售價416.58萬元，折實呎價約13,749元。兩房入場單位為第2座3樓E室，實用面積474方呎，折實售價577.66萬元，折實呎價約12,187元。三房入場單位為第1座3樓A2室，實用面積561方呎，折實售價745.96萬元，呎價13,297元。

據價單顯示，上述「漸進式供款計劃」第一按揭貸款，貸款金額最多為樓價的85%。計劃主要分成3個部份，第一部份為首3年，償還貸款金額的40%，利率為P減2.5厘(P為5厘)。第二部份為第4至6年，償還貸款金額30%及第一部份餘額。第三部份為第7年後，償還餘下貸款金額，利率為P。

此外，整張價單市值約11.2億元。資料顯示，屯門區對上一個開價新盤為青山公路大欖段飛揚第1期，於上月以折實平均呎價約15,050元推出80伙。