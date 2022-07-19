滙豐保險僱員福利App增添即時健康掃描新功能

滙豐保險公布，於集團的僱員福利應用程式(Benefits+)增添即時健康掃描Health Scan+新功能，利用健康科技，用戶可以透過30秒臉部掃描，檢視其健康狀況，為市場首間保險公司推出有關功能。

Health Scan+運用人面識別功能，透過用戶皮膚的光暗分析血流量的變化。用戶開啟智能裝置的鏡頭，在毋須使用額外穿戴式配件的情況下，對準臉部進行30秒的掃描，Health Scan+即可把所量度的數據與一般健康指標進行比較，包括靜息心率、由心跳率反映出來的壓力指數、呼吸、血壓、心臟負荷及面部肌膚年齡。在分析有關數據後，Health Scan+將會指出用戶潛在須關注的健康事項並提供可行的建議支援用戶保健及維持健康生活方式。

滙豐保險香港行政總裁文德華表示，人才是公司最重要的資產，疫情下大眾檢視健康的需求不斷增加，加上期望有更多相關創新及方便使用的解決方案，為此不斷提升Benefits+平台，加入新的健康科技元素。

滙豐保險香港首席健康保障業務總監陳曦表示，新功能能幫助大家保持健康，尤其在監察各種因素，例如情緒波動，整體壓力水平等對身體或情緒上所反映出來的提示。

滙豐保險於2020年底推出的僱員福利應用程式平台Benefits+，現時於香港服務超過3.1萬名團體人壽保險/團體醫療保險成員。該平台現時每月處理超過1.4萬宗醫療索賠和保險交易。在2022年3月第5波疫情處於高峰時，Benefits+為成員提供超過900次與香港全科醫生的視像諮詢及超過1,000次上門遞送處方藥物服務。