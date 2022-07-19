港交所宣布三項新人事任命　宋德霖將任首席戰略總監

宋德霖領導集團的戰略策劃，與港交所管理委員會和所有業務部門緊密合作，以實踐集團的戰略和建立「面向未來的領先市場」的願景，並向港交所行政總裁歐冠昇匯報。

歐冠昇歡迎宋德霖成為香港交易所新的首席戰略總監。他在資本市場、金融服務和交易所營運方面擁有超過20年豐富的國際經驗，有助港交所建立面向未來的領先市場。

宋德霖將同時擔任市場科數據業務主管，與市場數據營運部合作，領導港交所發展更廣泛的市場數據業務，在現有市場數據產品的基礎上引入新的數據產品及服務(包括ESG數據)，以及督導STAGE平台持續發展，並將會聯同市場科的另外兩名高級管理成員領導集團的新興業務發展。

韋安俊負責領導數碼產品及平台發展工作，而趙健能負責推動發展碳及ESG相關的金融產品，他最近亦曾參與策劃香港交易所新成立的香港國際碳市場委員會。

三人於新興業務發展的職能將向港交所市場聯席主管蘇盈盈及姚嘉仁匯報。

港交所市場聯席主管蘇盈盈說，韋安俊在數碼資產、平台發展及項目管理有超過20年的經驗，並曾於領先的市場基建企業、投資銀行及數碼平台工作。港交所定位極具優勢，能在推動ESG、可持續金融發展及重塑環球市場的大趨勢中擔當領導地位，三人將成為團隊內的重要成員，協助港交所踐連接現在與未來的戰略。