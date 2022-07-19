第一太平戴維斯：整體倉庫空置率降至1.9%

儘管經濟環境不明朗，物流需求仍然強勁，第一太平戴維斯表示，由於倉庫供應量降至極低水平，第二季度的倉庫租賃成交相當淡靜。整體及現代化倉庫租金持續上升，2022年第二季度升幅分別約1.9%及2.7%，同期整體及現代化倉庫空置率分別下跌至1.9%及1.1%。

隨着市場氣氛回暖，4月及5月的分層工業物業投資成交量回升，但隨後6月股市暴跌及美國連續加息令潛在投資者卻步，整個第二季度錄得616宗工業物業成交個案，按季下跌4%。因此，分層工廠及倉庫價格在季內靠穩。

第一太平戴維斯亞太區研究及顧問諮詢部區域主管盛世民指，由於倉庫空置率偏低，部分現金充裕的營運商進入銷售市場以確保獲得營運空間，而投資者則繼續尋找高收益工業資產。展望未來，雖然新增供應可能對租金構成短期壓力，但棕地恢復發展引起的搬遷需求或會在短期內帶來支援。

該行副董事總經理暨九龍銷售部主管蕭兆新稱，雖然倉庫空間供應的潛在增加或在短期內減低自用業主的購買意欲，但其提供的高收益意味工業物業仍然是許多渴求收益的投資者之首選，但加息仍然是工業物業價格上升的主要風險因素。