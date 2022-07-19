鄰近上水消防局地皮擬增75%興建密度建38個私宅單位

上水天平路鄰近上水消防局一幅鄉村式發展用地，去年獲城市規劃委員會批准作分層住宅及安老院發展，申請人現就項目提交最新發展方案，大幅增加75%興建密度，提供38個私宅單位及210個床位。

據該會文件，上述地盤佔地約22,529方呎，擬議地積比率2.38倍，計劃興建1幢4層高住宅，以及1幢7層高安老院舍，總樓面約53,520方呎，其中住宅總樓面佔約18,202方呎。

資料顯示，該項目去年獲批以1.36倍地積比率，興建1幢4層高住宅及1幢4層高安老院舍，總樓面約30,560方呎，住宅佔約12,196方呎，提供28個單位及143個床位。

相比下，今次最新方案住宅伙數增加10伙或約35.7%，而安老院舍層數增加3層，床位數量亦上調67個，增幅約46.9%。

申請人認為，上述地點位於市區邊緣，周邊主要為低密度的住宅樓宇、以及中低密度的政府、機構及社區設施，擬議發展在現有土地用途、性質和發展規模方面與周遭環境相互兼容。有關修訂亦遵從最低單位面積的要求，回應社會對增加居所空間及提升安老院舍質素的迫切需求。