【消費券優惠】中銀香港推「BoC Pay閃購周」

中銀香港宣布，夥拍海洋公園、麥當勞、鴻福堂、士多Ztore及友和YOHO推出「BoC Pay閃購周」，由8月8日起一連五日推出多個閃購優惠。客戶凡經BoC Pay領取消費券，可獲消費優惠。

以BoC Pay登記領取消費券的客戶，可於8月8日登入友和YOHO手機版網上商店，搶購100部iPhone 13、20部Sony PlayStation 5及20部Nintendo Switch OLED遊戲主機；亦可於8月9日於士多Ztore網站購買指定糧油產品獲低至半價優惠；於8月10日於海洋公園官方網站購買任何門票消費滿538港元減100元，包括以438元超值價搶購原價為538元的海洋公園「無限FUN入場證」，於2022年9月30日前可無限次入場，或以460元搶購原價560元海洋公園水上樂園7至9月入場門票；於8月11日到鴻福堂分店可以半價(即300元)搶購原價600元自家湯電子e券(一套10張/3個月有效期)；並於8月12日在麥當勞分店單一消費滿50元可獲減25元。

此外，BoC Pay亦與香港電腦節合作推加碼消費優惠，8月19至22日電腦節期間，客戶於會場內指定商戶消費滿1,000元即減50元。