法巴譚慧敏：下半年A股將跑贏　可吼電動車產業鏈

法國巴黎銀行(香港)董事總經理兼首席投資策略師譚慧敏稱，下半年看好A股將「跑贏大市」，可購買A股的電動車產業鏈。如想買港股則建議吼高息股，現時恒生指數將維持在20,000至22,000點上落；若美股波動，恒指有機會急挫至20,000點樓下，惟她不擔心內地反壟斷政策及爛尾樓按揭風波，預料恒指第四季亦有機會升上25,000點。

她續稱，下半年美國聯儲局或不再鷹派加息，原因包括通脹持續放緩、失業率急升及加息周期危機發生如信貸危機影響金融體系，或令聯儲局「轉軚」。接下來香港可能會加息，但銀行體系資金充裕，加息速度不會太快，而樓市有機會回落，但如政府通關，需求將會回升。現時樓市不算太差，新落成樓盤需求仍然很大，甚至被超額認購。

儘管她對內地房地產市道看法偏淡，爛尾樓或削弱買樓需求，但迄今200個樓盤左右的按揭斷供案件只佔全中國銀行貸款的2%，如果事件蔓延擴散，中央將會出手解決，因政府不想事件影響成個房地產板塊。

譚又稱，短期美元仍有機會上升，將會在今年或稍後見頂，建議把握高波動率獲利。