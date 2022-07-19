經絡按揭5月息率指數報1.63厘　按月跌7點子

根據經絡按揭轉介研究部最新數據顯示，2022年5月份的經絡按揭息率指數(MMI)，即反映普遍按揭新客戶一般可做到的實際按息水平，最新報1.63厘，按月下跌7點子。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，2022年5月份平均1個月銀行同業拆息(HIBOR)按月跌1點子至0.19厘。而根據金管局住宅按揭統計調查，5月份H按選用比例為97.6%，按月上升0.2%，屬歷史最高位，反映大部分新造客戶傾向選用H按計劃。拆息有所下跌，使MMI按月隨之下跌。以5月MMI計算H按實際按息，比H按計劃的封頂息率或P按計劃的實際按息2.5厘低出87點子，選用H按計劃供款的人士可節省更多利息開支。

雖然平均1個月拆息於5月份有所回落，但近月拆息已反覆上升，截至今日1個月拆息升至0.86厘，連升4個工作天，為本月新高。上月美聯儲大幅度加息0.75厘，市場亦料下星期議息會議將繼續加息0.75厘。而息差擴闊使港匯轉弱，港元多次觸及7.85弱方兌換保證，金管局於5月12日開始20度接錢涉1,465.37億港元，本港銀行體系結餘將跌破2,000億元至1,909.43億元。曹預計，年底前銀行結餘有機會跌至1,000億元以下，在資金持續外流下，料拆息將反覆向上，第3季1個月拆息或挑戰1.8厘水平，而第3季MMI亦將挑戰2厘以上水平。