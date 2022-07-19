【產經直播】港股前景危危乎？
2022年07月19日 16:21
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隔晚美股先升後跌，港股周二(19日)亦跌足全日，低開126點後，一度跌近300點，最終收報20,661點，跌185點，全日成交僅839億元。港股成交奀，加上港匯疲弱，港股弱成咁隨時危危乎？
工信部再加持汽車板塊，表示將進一步擴大新能源汽車的推廣規模，並盡快出台新能源汽車購置稅免徴細節，但車股跟隨大市向下，車股近期處於整固階段，唞完有冇力再上？
航運股氣勢強勁，海豐國際(01308)發盈喜，預期上半年純利11.7億美元，按年升約1.4倍，股價連升第4日，連帶其他航運股走勢亦向上，航運股前景睇高一線？
藥明生物(02269)發盈喜，預料上半年多賺35%至37%，股價高見80.8元，最終收升1.5%，報77.55元。藥明前方阻力重重，加上板塊表現疲弱，吼醫藥股都要格外小心？
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