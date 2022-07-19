【產經直播】港股前景危危乎？

隔晚美股先升後跌，港股周二(19日)亦跌足全日，低開126點後，一度跌近300點，最終收報20,661點，跌185點，全日成交僅839億元。港股成交奀，加上港匯疲弱，港股弱成咁隨時危危乎？

工信部再加持汽車板塊，表示將進一步擴大新能源汽車的推廣規模，並盡快出台新能源汽車購置稅免徴細節，但車股跟隨大市向下，車股近期處於整固階段，唞完有冇力再上？

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