歐元升上1.02水平　道期漲53點

美匯指數報106.59；港匯見7.8500；離岸人民幣(CNH)報6.7464；美元兌日圓報137.75；英鎊處1.2018。外媒引述消息稱，周四公布議息結果的歐洲央行可能加息0.5厘，高於市場預期，歐元急攀升至1.0254。金價報1,711美元。布油報106.62美元，紐油報103.02美元。比特幣企2.1萬美元。道指期貨升53點。

●市後關注點

-20:30 美國6月建築批核；美國6月新屋動工

●恒生指數收報20,661點，跌185點或0.89%。國企指數收報7,097點，跌71點或1%；科技指數收報4,506點，跌67點或1.48%，主板成交839億港元。大型科網股領跌，阿里巴巴跌挫近3%；百度集團跌2.97%；小米集團跌1.82%；快手跌1.73%；京東集團跌1.23%；美團跌0.31%；騰訊微升0.18%。

●中國經濟：

-工信部：盡快出台有關研究免徵新能源汽車購置稅延期問題。

-工信部：設「紅黃藍」預警機制，令原材料供應及時到位。

-工信部：開展防範和化解拖欠中小企業賬款專項行動。

-工信部：內地冀全年新建開通5G基站60萬個。

-工信部：內地新能源汽車上半年產銷規模創新高。

●TikTok傳重組全球兼裁員，歐美員工受影響。

●高盛警告美經濟增長降溫，就業市場將急速放緩。

●美晶片法案今表決，傳獲補貼企業十年內禁再投資中國。

●微軟總裁：美國步入「高工資都難請人」的新時代。

●比特幣礦工投降！過去幾周沽貨規模一年半最大。

●澳洲央行會議紀錄：通脹率短期內將進一步上升。

●中國持有美債跌穿1萬億美元。

●巴菲特投資旗艦續增持西方石油，持股比例升至19.4%。

●星金管局：料明年經濟增長進一步放緩，但不會出現衰退或滯脹。

●英國換帥牽連甚廣，軟銀叫停Arm上市計劃。