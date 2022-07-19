數碼港夥GS1 HK推「智能數據推動數碼轉型」計劃

數碼港與香港貨品編碼協會(GS1 HK)合作，推出「智能數據推動數碼轉型」計劃，透過一連串交流研究活動，將數碼港的初創企業與GS1 HK連繫起來，探討雙方科技對接的可行性，從而開發出有助商界的科技方案。項目首階段將集中研究與「貿易融資」及「智能營運」相關的應用方案。

該計劃旨在讓數碼港的初創企業，深入了解建基於GS1全球標準的方案，包括廣受本地商界使用的「通商易」B2B電子商貿平台及智慧營運方案，繼而開發出相應的數碼方案。數碼港及GS1 HK會為參與的初創提供支援，包括跟進會面、技術諮詢、專題分享。

數碼港首席公眾使命官陳思源表示，初創企業對應用科技提升商業效率有很多創新的想法，但如何採集相關數據及有效運用，以配合商業客戶的需要，是他們面對的一大難題。新計劃一方面可以縮短初創方案推出市場的時間，並降低數據採集難度，企業客戶要投放的資源亦更少，為他們的數碼轉型提供幫助。

GS1 HK首席營運總監林漢強表示，香港擁有出色的科技基建和研發能力，相信計劃會有助初創生態的發展，啟發未來更多企業協作，一起推進本地數碼經濟的發展。