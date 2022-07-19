上半年亞太區酒店總投資額68億美元　按年升33%

亞太區酒店業復甦繼續加速，根據仲量聯行的數據及分析，2022年上半年該區酒店總投資額達68億美元，按年上升約33%，比2019年則增長約11.9%，反映該區酒店行業的投資情況已回復至疫情前的水平，預計今年全年投資額會突破100億美元大關。

該行指出，自2021年以來，香港的酒店交投轉趨活躍，並於今年進一步增加。酒店銷售總額從2021年下半年的2.955億美元，大幅增加70.5%至2022年上半年的5.04億美元。而在2021年上半年，當時市場僅錄得1,600萬美元，反映投資者重拾對酒店的投資意欲。

仲量聯行酒店及旅遊地產諮詢集團副總裁羅啓宗表示，本港酒店買賣交投由著眼於物業增值潛力的投資基金所支持，該類基金採用更積極的創造策略投資酒店，不僅看重未來的資產增值。同類投資者正物色酒店，並將其改造成共居空間，特別垂青交通網絡完善的酒店物業，共居空間可吸引追求便利的年輕專業人士。由於九龍區酒店的每方呎價較低，區內酒店交易最為活躍。

2022上半年，亞太地區錄得75宗酒店成交，按年下降約20.2%，較2019年上半年少約33%。然而，今年上半年錄得成交的房間總數為19,822間，較2021年上半年增加約29.9%，與2019年疫情前比較亦多約9.4%。交投增加受到投資組合交易激增的影響，因為持有閒置投資資金的機構投資者希望更有效地部署資金。不過，仲量聯行指出，日益增長的宏觀經濟和地緣政治，或為今年下半年帶來阻力。

該行亞太區酒店及旅遊地產諮詢集團資深董事總經理兼投資銷售部主管Nihat Ercan稱，今年亞太區酒店業的抗跌力及邊境開放獲進一步改善，加上新冠疫情壓抑了企業和休閒需求，種種因素也確保旅遊需求很快就能回復至疫情前的水平，故過去兩年來投資活動的沉寂已基本消退，為投資亞太區主要市場和度假勝地的集資金額創歷史新高。

亞太各地區的酒店投資額，其中日本及韓國分別有18億與17億美元，包括香港在內的大中華區亦有16億美元，該等地區今年上半年獲得最多資金。而新加坡投資額也達約8.997億美元。