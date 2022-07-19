印尼禁棕櫚油出口反累事？引發價格9月前再跌逾2成

外媒報道，資深分析師、Godrej International董事Dorab Mistry早前受訪時指，作為棕櫚油最大出口國的印尼，目前庫存已增至1,000萬噸，因為產量仍高，8月庫存將持續增加，料9月會穩定在900至1000萬噸，屆時價格或跌逾20%至每噸3000令吉(約5,292港元)。

Mistry向傳媒指：「他們已被棕櫚油塞滿，包括駁船、輪船等一切都被用來儲存棕櫚油，政府做甚麼都太少且太晚了。」5月時，Mistry已預測棕櫚油價格會下跌，並稱印尼放鬆出口禁令只是時間的問題。

Mistry表示，棕櫚油價格進一步下滑，或能緩解5月至6月觸頂的全球食品通脹。

印尼於4月底對棕櫚油實施運輸禁令，旨在降低國內食用油成本飆升，並抑制食品通脹。惟此舉對當地價格影響不大，反而導致棕櫚油供應過剩。

Mistry表示，在庫存降至500萬至600萬噸的正常水平且價格穩定前，印尼還有6至8個月的痛苦期，棕櫚油前景目前仍睇跌，基準期貨價格已比4月底創紀錄的收市價暴跌45%。

Mistry指，在俄烏戰爭停火以及向日葵油、小麥和玉米等產品重回市場之前，棕櫚油價格不會觸底。他預測，當戰爭結束時，棕櫚油價格或跌至每噸2500至3000令吉。