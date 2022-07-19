「預先批核還息不還本」貿易融資貸款還款期再延90天

金管局聯同「銀行業中小企貸款協調機制」宣布，再次延長「預先批核還息不還本」計劃下貿易融資貸款還款期90天。

考慮到本地經濟經歷第五波疫情打擊後剛開始回穩，進出口貿易前景仍然存在很大不確定性，協調機制決定再次延長計劃下貿易融資貸款還款期90天至10月底，與整體計劃同步到期。金管局與協調機制屆時將全面審視計劃的後續安排。

參與計劃下貿易融資貸款展期的企業客戶，在8月至10月底期間到期的貸款可再獲延長還款期90天。合資格企業客戶在5月至7月底新取用的貿易融資貸款同樣可以獲延長90天。如果屬自償性貸款，銀行可要求客戶當收到相關款項後償還貸款。如果同一筆貿易交易的貸款自原貸款日起連續展期270天或以上，銀行可以採取彈性安排，在符合審慎風險管理原則下，按客戶的情況，就該筆貸款考慮以其他更合適安排協助客戶渡過難關。

對於一些還款能力已經有所恢復，並希望有較為明確還款安排的客戶，協調機制鼓勵它們按金管局於今年2月23日發出的指引，自願選擇開始部分本金還款。就貿易融資貸款而言，銀行可以按實際情況與客戶協商，容許客戶在兩年內分期償還相關貸款。

中國銀行(香港)表示，全力配合和支持香港金融管理局與「銀行業中小企貸款協調機制」在「預先批核還息不還本」計劃下，為合資格企業客戶辦理延長貿易融資貸款還款期90天至今年10月底。

中銀香港工商金融部副總經理莊芳毅表示，本港經濟自第5波疫情後剛剛開始回穩，但進出口貿易前景仍存在多項不確定因素，加上外圍環境不明朗，令相關企業仍然面臨經營壓力。中銀香港將持續透過不同的金融支持措施及多元化數字銀行服務，為中小企提供合適的財務解決方案，與其攜手應對營商環境的挑戰。