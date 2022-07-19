北角舊皇都戲院大廈圖則獲批 住宅樓面佔逾一半
2022年07月19日 17:58
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北角舊皇都戲院（資料圖片）
新世界發展(00017)的一級歷史建築物北角舊皇都戲院大廈，發展商計劃作住宅及商業混合發展，項目已獲屋宇署批出建築圖則，總樓面約385,248方呎，其中佔逾一半為住宅樓面。
屋宇署數據顯示，5月份共批出25項住宅及商住發展的建築圖則，其中上述重建項目位於北角英皇道277至291號、電廠街2至16號及渣華道4至6AD號，獲准重建為兩幢19及27層高商住物業，另設4層平台及3層地庫，其中住宅樓面比例稍高，佔約201,569方呎，商業面積則約183,679方呎。
期內亦有多項大型住宅項目獲批圖則，規模較大包括長實集團(01113)去年2月以102.8億元投得的啟德第4E區2號住宅地盤，准建7幢樓高28至29層的高座住宅物業，另設1幢6層高低座樓宇，住宅樓面約624,568方呎，另提供約23,587方呎商用面積。
新鴻基地產(00016)及興勝創建(00896)合作的屯門掃管笏發展項目星堤2期，獲批建6幢18至20層高分層住宅，另設1幢住客會所，並會提供1層低層地下樓層，總樓面約611,450方呎。資料顯示，項目已獲城規劃批出規劃許可，提供約1,326伙。
古洞發展區亦有樓盤獲批圖則，會德豐地產於去年7月斥資41.85億元中標的古洞第24區住宅地，可發展兩幢27層高住樓宇，另提供3層平台及兩幢地庫，住宅及商業樓面分別約410,329及82,064方呎。
恒基地產(00012)旗下紅磡大型商住重建發展項目必嘉坊，再有地盤獲批則，最新批出為黃埔街26至40A號及必嘉街83至85號，准建1幢22層高商住樓宇，並設4層平台及兩層地連，住宅樓面約104,767方呎，另提供約19,754方呎商業面積。
同系亦有多項市區收購項目獲批則，其中上環伊利近街33至39號、以及41至47A號，均獲准重建為27層高商住樓宇，總樓面分別約43,683及65,573方呎。而該公司的西半山羅便臣道105號翡翠園重建發展，則可建為1幢23層高商住物業，可建樓面約137,641方呎。