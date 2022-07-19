北角舊皇都戲院大廈圖則獲批　住宅樓面佔逾一半

屋宇署數據顯示，5月份共批出25項住宅及商住發展的建築圖則，其中上述重建項目位於北角英皇道277至291號、電廠街2至16號及渣華道4至6AD號，獲准重建為兩幢19及27層高商住物業，另設4層平台及3層地庫，其中住宅樓面比例稍高，佔約201,569方呎，商業面積則約183,679方呎。

古洞發展區亦有樓盤獲批圖則，會德豐地產於去年7月斥資41.85億元中標的古洞第24區住宅地，可發展兩幢27層高住樓宇，另提供3層平台及兩幢地庫，住宅及商業樓面分別約410,329及82,064方呎。

同系亦有多項市區收購項目獲批則，其中上環伊利近街33至39號、以及41至47A號，均獲准重建為27層高商住樓宇，總樓面分別約43,683及65,573方呎。而該公司的西半山羅便臣道105號翡翠園重建發展，則可建為1幢23層高商住物業，可建樓面約137,641方呎。