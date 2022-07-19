英失業率3.8%近50年低　食品通脹則達9.9%次高

英國公布，截至5月的3個月失業率維持3.8%，低於市場預期，維持近50年低位；就業職位增加29.6萬個，為去年中以來最多，亦多過市場預期，全職就業人數更創紀錄新高。數據反映生活成本上升未有影響僱主對員工的需求，更令截至5月的3個月固定工資增長輕微升至4.3%，惟包括奬金的總工資增長放緩至6.2%。

事實上，英國生活成本急升，工資增幅遠未能返上，業界數據顯示，截至7月10日的4周內，英國雜貨通脹高達9.9%，使每戶家庭每年的食品雜貨開支增加454英鎊(約4,276港元)。這為市場研究機構Kantar自2008年開始追蹤超市物價以來，史上第2高通脹，並很有可能在接下來的8月突破紀錄。根據研究，物價飛漲速度最快的品項包括狗食、奶油與牛奶，料食品通脹可能在今夏達到15%，並於明年初飆至20%。

數據顯示，截至7月10日的12周內，英國連鎖超市龍頭Tesco營業額僅微增0.1%，因消費者紛紛轉向來自德國的廉價超市Aldi和Lidl。Lidl是英國增長最快速的連鎖超市，過去12周營業額增加13.9%；Aldi的營業額也上升11.3%。這兩家超市均達到破紀錄的市佔率，Lidl有7%，Aldi則為9.1%。