衝突白熱化！歐籲減用天然氣　能源戰關鍵日子係...

市場續高度關注俄羅斯會否在本周五全面斷供歐洲天然氣，繼而引爆環球經濟風暴，投資者為此押注，原油和天然氣價繼周一大升後，周二續於高位整固，紐約期油和布蘭特期油皆仍處每桶100美元以上，尤其值得注視的是「股神」巴菲特上周無懼油價大調整而持續增持西方石油股份，凸顯他極為看好商品前景。世界資源巨企亦預告，未來一年商品生產成本會向上。

隨着周五「能源決戰日」臨近，外媒引述草擬文件顯示，歐盟準備呼籲成員國立即減少用氣，並警告若不加強節省力度，今冬供應恐不足。報道指出，歐盟委員會下周將向成員國提供自願減少用氣量目標，並強制執行。文件警告俄國會續削減天然氣供應，可能導致歐盟經濟總量下降達1.5%。另外，歐盟近期已通過一項規定，要求成員國天然氣庫存在11月前至少達其儲氣能力80%，目前聯盟儲氣量已達60%以上。惟若俄國周五「落閘」，目標就難以完成。

國際能源機構(IEA)也為此警告，歐洲不能完全缺乏俄國天然氣，即使努力從不同渠道取得替代能源，也恐怕不足以撐過冬天，應立即採取行動削減需求，同時盡可能改用天然氣以外的燃料來發電，少用冷氣以降低電力需求。按IEA分析，歐盟須在未來數月將能源儲備量提高到九成，才能在充足的情況下安度冬天。即使俄國周五恢復輸氣，估計歐盟仍需額外儲備120億立方米天然氣，相當於130艘液化天然氣運輸船所供應的數量。

瑞銀亦稱，若德國今冬無足夠天然氣，經濟會深度衰退，到2023年底為止國內生產總值(GDP)將大減6%。德國央行則警告，相關連鎖效應對全球供應鏈的衝擊，會把原本的震撼程度放大兩倍半。

面對能源危機，巴菲特似乎認為短期不會緩解。他近期持續加注西方石油，最新披露於7月14至16日再買入194萬股，涉資1.12億美元，持股比重增至19.4%，市值達109億美元。其行動惹來多方猜測最終或會收購西方石油。

伊拉克石油部長Ihsan Abdul Jabbar亦認為，今年油價將在每桶100美元之上，並預期未來3到4年維持高位。美國財政部高級官員則警告，若針對俄油實施價格上限的提案未獲採用，全球油價可能暴漲40%，高見140美元左右。

與此同時，世界3大鐵礦石巨頭的其中兩家公司──必和必拓(BHP)與力拓齊警告，鑑於勞動力市場緊張和供應鏈仍受限制，預計通脹壓力的滯後效應將在2023財年持續，故未來一年包括鐵礦石、銅和煤炭在內的大宗商品生產仍要面臨成本上漲壓力，惟撞正世界能源危機和央行收水令經濟放緩，要同時為需求顯著下跌做好準備。簡而言之，這預示未來一年消費者荷包恐萎縮之餘，仍要捱貴貨。