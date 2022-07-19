東亞：港經濟加快復甦　惟全年GDP僅升1.2%

蔡永雄預計，港銀今季會跟隨美國步入加息周期，1個月港元拆息將升穿1厘甚至是1.5厘，當1個月港元拆息持續在1.5厘之上，最優惠利率(P)便有機會上調，本港年底最優惠利率(P)將較現水平加1.25厘。說到樓市，該行料住宅樓價今年維持窄幅上落，有下行壓力但屬溫和。

該行認為，美國聯儲局今輪加息步伐較過往3個加息周期快，料下周加息至少0.75厘，9月會加0.5厘，到年底11月及12月分別再加0.25厘，即是預計美息至少會加到3.25至3.5厘。

內地經濟方面，隨着疫情緩和及新一輪措施放寬，經濟數據料已見底，估計今年內地經濟增長會略低於5%。工業生產及基建投資等經濟擔當較關鍵角色以支持經濟復甦，惟預計消費及服務業復甦將滯後。整體通脹則維持溫和，大約為2.3%。