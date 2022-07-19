新港城連錄600餘萬成交　原業主4年帳面僅賺約2%

二手交投放緩，近年入貨業主都開始接受現實，以貼近購入價出貨套現。馬鞍山大型屋苑新港城連錄該類成交，有中層戶減價至664萬元沽出，約4年帳面僅升值約2%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原劉子峻透露，鰂魚涌南豐新邨7月暫錄得4宗買賣，平均實用呎價約15,113元，屋苑6座高層E室，實用面積約516方呎，三房間隔，望山景及園池景，以750萬元易手，呎價約14,535元。

●中原盧宏基表示，西半山金鳳閣高層D室，實用面積約534方呎，兩房間隔，以1,148萬元易手，呎價約21,498元，原業主於2013年以770萬元買入，持貨約9年帳面獲利378萬元，單位升值約49%。

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九龍區

●中原袁顯岸指，紅磡海逸豪園7月暫錄4宗買賣，平均實用呎價約19,363元，包括8座中高層C室，實用面積約811方呎，套三房間隔，享海景，3月以1,880萬元放售，上月調整至1,820萬元即獲洽，累減132萬至1,748萬元成交，呎價約21,554元。

●香港置業曾家輝透露，長沙灣昇悅居7座中層A室，實用面積約511方呎，兩房間隔，原業主以約950萬元放盤約3個月後，獲外區客洽詢，雙方經議價後減價50萬元，以約900萬元易手，呎價約17,613元，新買家為首置客。

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新界區

●中原胡耀祖指，馬鞍山新港城7月暫錄3宗買賣，包括G座中層3室，實用面積約363方呎，兩房間隔，開價約680萬元，議價後以664萬元易手，呎價約18,292元，新買家為用家，原業主於2018年以650萬元購入，持貨約4年帳面只賺14萬元，或升值約2.2%。

●世紀21奇豐張翠珊稱，馬鞍山新港城C座高層7室，實用面積約321方呎，兩房間隔，放盤半年，叫價660萬元，累減37萬元，以623萬元成交，呎價約19,408元，原業主於2018年9月以613萬元購入，持貨近4年帳面獲利10萬元，單位期內升值約1.6%。

●美聯梁榮貴表示，馬鞍山聽濤雅苑4座高層E室，實用面積約755方呎，有裝修，原業主移民賣樓，但不願平賣，終以1,006萬元沽貨，呎價約13,325元，較上月再高兩層單位售950萬元，樓價沒再高逾50萬元。

●利嘉閣潘佳彬表示，將軍澳維景灣畔1座中層E室，實用面積約781方呎，套三房連多用途房套廁間隔，去年中開始放盤，開價1,550萬元，終以1,450萬元易手，呎價約18,566元。

●利嘉閣羅志雄稱，將軍澳君傲灣3座中低層D室，實用面積約793方呎，套三房連儲物室間隔，望海景，成交價1,348萬元，呎價約16,999元，原業主於2010年斥約580萬元購入，持貨約12年帳面獲利約768萬元，期內物業升值約1.3倍。

●世紀21奇豐李嘉文表示，沙田富豪花園文禧閣中層E室，實用面積約465方呎，兩房間隔，望內園景，放盤8個月，原先叫價630萬元，減價82萬元，減幅約13%，終調整至548萬元成交，呎價約11,785元。

●美聯鄭志燿稱，沙田居屋愉翠苑K座中層8室，實用面積約650方呎，套三房間隔，新買家於區內睇樓多時，見原業主下調叫價，終決定斥600萬元於未補價第二市場入市，呎價約9,231元。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田碧濤花園怡景閣中層C室，實用面積約1,119方呎，套三房間隔，原先開價1,500萬元，放盤1年，減幅10.1%，減價152萬至1,348萬元成交，呎價約12,046元。

●中原余震楠表示，沙田中心新寧大廈中層E室，實用面積約288方呎，一房間隔，放盤時開價約550萬元，日前議價後以525萬元易手，呎價約18,229元，新買家為用家，原業主於2018年以540萬元入市，持貨約4年帳面蝕讓約15萬元離場。

●中原劉德興稱，粉嶺名都7月暫錄1宗買賣，屋苑6座中層A室，實用面積約399方呎，兩房間隔，放盤時開價約530萬元，議價後以510萬元易手，呎價約12,782元，新買家為用家。

●中原王勤學指，元朗區7月至僅錄約52宗二手買賣，世宙日前錄得3座高層A室，實用面積紉643方呎，套三房間隔，向內園，減價10萬元，以978萬元沽出，呎價約15,210元。

●美聯翟安暉表示，元朗YOOHO Town9座高層B室，實用面積約545方呎，享山景，三房間隔，早前以958萬元放售，買賣雙方議價後以935萬元易手，呎價約17,156元，屬近期新高價。

●祥益黃文樂稱，屯門豐連1座中層F室，實用面積約339方呎，外區客見屋苑為區內半新盤，內籠附有發展商裝修，原業主月上旬放售，累減至538萬元，上述買家即睇即買作自住之用，呎價約15,870元。

●美聯黃瑞麟指，屯門居屋兆禧苑樂禧閣高層16室，實用面積約363方呎，兩房間隔，原先於已補價自由市場以420萬元放售，新買家屬外區上車客，睇樓數月，由於落訂時有另一組客亦表示有意認購，故追價10萬元，以430萬元購入，呎價約11,846元。

●美聯李杏儀表示，荃灣麗城花園2期4座高層E室，實用面積約668方呎，享山景，套三房間隔，原先以760萬元放售，買賣雙方議價後以716.8萬元易手，呎價約10,731元。

●利嘉閣彭錦添稱，房協青衣綠悠雅苑2座高層E室，實用面積約535方呎，兩房間隔，未補價第二市場以700萬元易手，呎價約13,084元，原業主於2013年4月以約369.5萬元購入，持貨約9年帳面賺約330.5萬元，物業升值約89%。

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