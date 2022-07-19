【低開吸客】屯門大型新盤折實平均呎價約1.3萬元

屯門大型新盤低開吸客，首批推出165伙，折實平均呎價13,188元，屬於市場上近兩年最低的新盤。同時，該區有洋房項目錄得大額終止交易個案，早前的成交金額達1.77億元。

●屯門NOVO LAND第1A期首批折實平均呎價13,188元

首批單位實用面積由247至561方呎，提供最高15%折扣後，折實售價介乎329.71萬至764.23萬元，折實呎價由12,187至14,085元。按定價計，整批價單市值約11.2億元。項目將於周五(22日)正式收票及今日起對公眾開放示範單位，最快下周開售。

新地副董事總經理雷霆形容，定價屬「坐擁雙站無敵價」，項目設有漸進式按揭幫助年輕人入市。首批入場單位為第2座5樓K室，實用面積247方呎，折實呎價約13,349元。

●大埔林海山城上載樓書 分層戶面積1,010方呎起

據樓書所見，14座住宅大樓共提供226伙分層戶，實用面積由1,010方呎起。每層設有2至4伙，部分屬連花園或連平台特色戶。而洋房實用面積則由3,245方呎起。其他配套方面，項目共設340個住客停車位。該盤預計關鍵日期為2023年6月30日。

●屯門青山灣洋房新盤瑧譽錄大額終止交易個案

●長沙灣佳悅累沽24伙

●啟德THE HENLEY II加推31伙

據新價單顯示，今批單位實用面積由379方呎至575方呎，扣除最高5%折扣後，折實售價由約896.7萬至1,860.3萬元，折實呎價由23,660元起。今批入場單位為第1座1樓H室，實用面積379方呎，折實呎價約23,660元

另外，該盤已更新價單1號價單，將3伙單位提價約5.7%至5.8%，並將連家具與配備發售。發展商指，上述3伙單位已增設裝修並即將向公眾開放。該盤同日上載銷售安排，安排周六(23日)發售16伙。同時，同系列的THE HENLEY III 亦加推共10伙一房單位，並於本周六開售。