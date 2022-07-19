走資疑雲？香港成美股最大海外買家　單月狂掃688億

港股的反彈力度明顯欠奉，近期數據顯示每逢升市成交額亦多數都會縮水，反映投資者信心不振。不過，美國財政部最新報告顯示，近期有大量香港資金湧入美國股市，單計5月淨買入規模已達88.31億美元(約688.81億港元)，令香港逆勢成為美股的最大海外買家！

從全球範圍來看，5月份美股遭海外投資者淨沽售91.5億美元，香港投資者正是少數入市瘋狂撈底的「異類」。整體亞洲淨買入美股金額為99.13億美元，其中香港獨佔89.08%，同為亞洲金融中心的新加坡則淨沽出了30.86億美元。而作為美國的所謂「盟友」，歐洲投資者合計淨沽售美股規模更達104.68億美元(約816.5億港元)，冠絕全球。

5月美股的第二、第三大買家分別為阿聯酋及挪威，但這兩個地區合計的掃貨金額只有46.68億美元，僅約香港的一半。最大淨賣家則依次為英國、英屬維爾京群島及德國，淨賣出金額分別為45.29億美元、40.36億美元及39.85億美元。

回顧此前數據，4月時香港投資者仍然淨賣出26.41億美元的美國股票，到5月卻突然大手掃貨；同月香港金管局開始動用儲備入市承接港元沽盤，時機上巧合得耐人尋味。

另邊廂，美國國債兩大海外「債主」內地和日本持續拋售美債，其中內地持有的美債跌至12年來最少。美國財政部數據顯示，內地已連續6個月減持美國國債，5月減少226億美元，持有量跌穿一萬億美元，至9,800億美元。日本亦連續3個月減持美國國債，5月減持57億美元，持有量跌至1.21萬億美元，惟仍是持有美債最大海外債主。

期內美債持倉第3高的英國，5月所持美債月增213億美元，至6,340億美元，脫離4月所創的半年來最低水準。至於持倉排名第4位的瑞士則為增持美債最多的國家，5月增225億美元，至1,941億美元。整體而言，海外持有的美債總量5月降至7.42萬億美元，為2021年5月以來最低。

分析指出，諸多因素正推動美債持有者拋售持債。首先美國目前通脹高企，市場擔憂美國聯儲局升息步伐將更為激進，下周預期又將加息0.75厘。美國國債孳息率上升意味債券價格下跌，對於並非持有到期的投資者而言將帶來損失，削弱了國債吸引力。