美股反彈　道指升200點　IBM逆市跌近7%

美股3大指數周二早段反彈，道指曾升237點，至31,309點；標指升40點，至3,871點；以科技股為主的納指漲136點，至11,496點。可惜市場似乎仍處於極度悲觀的狀態，就連大戶也不敢輕舉妄動。調查顯示，基金經理的目前持倉是自2008年10月以來最保守。

港股外圍方面，恒指夜期報20,763點，升105點，高水102點。

美國銀行的月度基金經理調查發現，有淨58%受訪者表示，其目前投資組合的風險資產低於正常水平，這一比例是金融海嘯後最高。受訪的259位基金經理共管理着7,220億美元資產，他們認為目前最大的「黑天鵝」是通脹持續高企、其次是全球經濟衰退，以及貨幣政策收緊。

法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏亦表示，美股仍有下跌空間，建議部署高息股及資金流充裕的優質股。按照法巴統計的歷史數據，在沒有出現衰退的情況下，標指由高點到低點平均跌幅為19.9%，需時約4.7個月；若發生衰退，則平均於22個月內跌約41%。她認為，現時美股已反映了經濟放緩，但尚未消化衰退預期。

企業消息方面，老牌科技股國際商業機器(IBM)股價挫6.72%。雖然公司截至6月底止季度業績勝市場預期，惟由於美元匯價持續強勁，該企將全年自由現金流(FCF)預測，由4月時預計的100億至105億美元，向下修訂至100億美元。

業績公告顯示，IBM上季收入按年增長升9.26%至155.35億美元，高於市場預期的152億美元，如按固定匯率計算更升16%；期內非通用會計準則(non-GAAP)持續業務純利則為21.05億美元，折合每股2.31美元，後者按年升43.47%，也優於市場預期。

醫療保健用品巨頭、道指成分股強生(JNJ)調低今年全年列帳銷售額增長預測1.7個百分點，至介乎933億至943億美元；經調整每股盈利增長指引亦由3.6%至5.6%，大幅下調到2.1%至3.1%，主因乃在於美元匯上升。撇除匯率影響後，銷售額增長預測維持在-6.5至7.5%。上述預測均未計及新冠疫苗。

強生上季收入按年增長3.03%至240.2億美元，其中醫藥部門按年增長6.7%至133.17億美元，經調整後按年增長12.4%；醫療設備部門按年下跌1.14%至68.98億美元，經調整後按年增長3.4%；消費者健康部門按年減少1.27%至38.05億美元，經調整後按年增長2.9%。期內純利按年倒退23.31%至48.14億美元，公司股價早段跌0.57%。

另邊廂，不斷上升的利率亦利淡房地產行業。美國6月新屋動工數按月跌2%，至以年率計155.9萬伙，遜預期；建築批核按月跌0.6%，至年率計168.5萬伙，略好過預期。