劈價蝕讓成常態！長沙灣四小龍呎價見3年低

二手樓價繼續尋底，個別屋苑成交價已重返數年前水平。長沙灣碧海藍天兩房單位，近日劈價72萬元沽出，成交呎價僅約15,951元，屬西九四小龍3年新低。

香港置業謝啟源表示，上述單位為3座低層G室，實用面積約494方呎，5月放盤時叫價約860萬元，惟乏人問津，原業主看淡後市，減價至788萬元沽，為西九四小龍近一年半以來，錄得的首宗樓價不足「8球」的兩房成交。據了解，原業主於2004年以約292萬元購入，帳面仍獲利約496萬元。

近日業主紛紛擴大減幅出貨。中原袁顯岸指，紅磡海逸豪園8座中高層C室套三房戶，實用面積約811方呎，享海景，3月開價1,880萬元放售，上月降至1,820萬元才獲洽，終再減至1,748萬元易手，累減132萬元，呎價約21,554元。

樓價回落，導致市場蝕讓成交增多。美聯黃旭鈞稱，西半山福澤花園B座高層3室三房戶，實用面積約721方呎，獲同區換樓客以1,232萬元購入，呎價約17,087元。原業主持貨逾4年，帳蝕約203萬元。

中原鄧國昌又稱，同區雍景臺1座低層C室，實用面積約1,123方呎，原則三房，後改為兩房，剛以2,300萬元轉售，呎價約2,0481元。原業主2018年2月以2,280萬元買入，持貨逾4年帳面只賺20萬元。

何文田半新盤樓價再跌穿「4球」。市場消息透露，區內加多利軒一個中低層單位，實用面積約180方呎，剛售388萬元，呎價約21,556元，單位約6年帳面貶值逾18萬元。