東方日報B1：美攤牌　望擺脫對華依賴

中美兩國意識形態和地緣政治利益上的鴻溝正在加速全球經貿結構的「割席」，即使連一直質疑前朝特朗普政府對華關稅措施的美國財長耶倫也毫不含糊地指出，不能夠讓「中國之流的國家」運用其在關鍵原材料、技術或產品的市場地位，「擾亂我們的經濟秩序並發揮不當的(Unwanted)地緣政治影響力」，強調需要拉攏盟友一同去鞏固供應鏈，跟中國一直堅持關鍵技術不被外國「卡脖子」的取態如出一轍，反映中美兩國博弈愈益激烈，半球化已經沒有回頭路！

正當美國國防部與洛歇馬丁敲定3年以內提供375架F35戰鬥機的大單，據報涉資達300億美元(約2,340億港元)，強化軍事實力應對地緣政治挑戰，耶倫造訪南韓車用電池巨頭LG化學位於首爾的研發中心，一邊宣稱「中美兩國的關係並非完全負面，緊張關係未至於升級到嚴重敵對……我也不想顯得一味在拔高對中國的敵意」，一邊強調「買家不應光盯着價錢牌，也要衡量一下買中國貨的地緣政治風險。」

她表示，華府尋求盟友「圍爐」(Friend-Shoring)，增進「可信」貿易夥伴彼此之間的關係，減少與地緣政治對手的往來，新冠肺炎疫情衝擊全球供應鏈，以及俄羅斯與烏克蘭之間的戰爭暴露了過度依靠單一生產商的危險，「跟南韓這樣的關鍵盟友合作強化（電動車）電池和半導體之類戰略部件的供應鏈……可為美國企業和工人緩解引發漲價和來貨延遲的障礙。」

耶倫希望美國終結「對華不當依賴」的物資，所指的是稀土金屬和太陽能板。國際能源機構(IEA)警告，現時中國在太陽能發電組件所有生產階段的市場份額已經超過80%，在2025年以前之會演變成完全依賴；內地去年太陽能產品出口金額超過300億美元(逾2,340億港元)，也幾乎是過去5年來貿易盈餘的7%。

事實上，太陽能產業鏈上最上游的多晶硅，10大廠商7家是中國，非中國的「一哥」是德國瓦克化學集團(Wacker)。不僅如此，中國連技術也頗為領先，於2018年創立的大正(江蘇)微納科技成為全球首家量產大型可彎曲鈣鈦礦(Perovskite)太陽能電池的公司，即使能源轉換率僅約一成，遠低於主流技術，成本亦顯著較高，勝在安裝較靈活，該公司首席科學官正是鈣鈦礦技術發明者宮坂力，可否衝擊美企First Solar的薄膜技術仍有待觀察。

另一方面，美國竭力進行技術封鎖的先進半導體產業，也是耶倫希望美國擺脫中國(註：她真正指的是台灣)依賴的領域。她的黨友、參議院多數黨領袖舒默表示，該院周二開始表決經修訂的《美國創新及競爭法》，為當中520億美元(約4,056億港元)提振美國半導體產業的《晶片法案》鋪路。

不過，據報《晶片法案》又生枝節，事緣它有條款規定拿美國政府補貼的廠商不得在中國興建先進半導體設施，關鍵是不許在華生產的「先進小晶片」該如何定義(之前版本是以28納米製程為限)。曾經揚言拿不到錢就可能押後俄亥俄州200億美元先進晶片廠投資的英特爾(Intel)，以及半導體產業協會(SIA)，正在游說議員不要限制他們在中國的經營，要求給美國商務部一些餘地決定甚麼晶片不受到限制。