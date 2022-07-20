市場對美股見底有信心　道指急升754點　

投資者對於股市見底持有信心，美股3大指數周二(19日)大幅反彈，道指收報31,827點，升754點或2.43%；標指收報3,936點，升105點或2.76%；納指收報11,713點，升353點或3.11%。

美國銀行的月度基金經理調查發現，有淨58%受訪者表示，其目前投資組合的風險資產低於正常水平，這一比例是金融海嘯後最高。受訪的259位基金經理共管理着7,220億美元資產，他們認為目前最大的「黑天鵝」是通脹持續高企、其次是全球經濟衰退，以及貨幣政策收緊。

法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏亦表示，美股仍有下跌空間，建議部署高息股及資金流充裕的優質股。按照法巴統計的歷史數據，在沒有出現衰退的情況下，標指由高點到低點平均跌幅為19.9%，需時約4.7個月；若發生衰退，則平均於22個月內跌約41%。她認為，現時美股已反映了經濟放緩，但尚未消化衰退預期。

企業消息方面，老牌科技股國際商業機器(IBM)股價收挫5.28%。雖然公司截至6月底止季度業績勝市場預期，惟由於美元匯價持續強勁，該企將全年自由現金流(FCF)預測，由4月時預計的100億至105億美元，向下修訂至100億美元。

業績公告顯示，IBM上季收入按年增長升9.26%至155.35億美元，高於市場預期的152億美元，如按固定匯率計算更升16%；期內非通用會計準則(non-GAAP)持續業務純利則為21.05億美元，折合每股2.31美元，後者按年升43.47%，也優於市場預期。

另邊廂，不斷上升的利率亦利淡房地產行業。美國6月新屋動工數按月跌2%，至以年率計155.9萬伙，遜預期；建築批核按月跌0.6%，至年率計168.5萬伙，略好過預期。