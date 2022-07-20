凱基亞洲：ESG多元資產基金回報穩定

近年，ESG主題進一步獲得重視。如氣候變化推動多個國家推動減碳排措施，推動綠色能源。新冠疫情及性別平等因素更促使企業關注員工及社會責任。陸續有不同國家支持，推出條例要求公司對ESG有關活動作出披露，相關訊息漸趨透明化。如國際可持續發展標準委員會(ISSB)要求公司披露氣候相關數據及其應對氣候風險的戰略計劃。

另一方面，有研究顯示，ESG評分高企業，收益及系統性波動較低，BETA系數較低，市場波動性較大期間可能減低所面對風險。在企業財務方面，高評分者有更具競爭力並產生額外回報，通常會有較高盈利能力和股息支付。

在現金流方面，全球可持續基金規模總值持續上升，近兩年更有明顯增長，更能顯示現時投資者對於ESG方面投入更大關注，從而進一步推動企業加強ESG元素投入。預期ESG將是投資者關注的焦點。

市場目前有一些ESG多元資產基金，資產配置政策，是以符合環境、社會及管治為主投資原則的方式，盡量提高總回報。基金投資於全球各地的全線認可投資，包括股票、定息可轉讓證券、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。靈活的資產配置以應對不同的市場周期，並且能夠隨着長期主題演變靈活調整持倉。

上述ESG多元資產基金，避開具爭議的行業，並投資於ESG評級較高的企業，通過主題式投資以分散風險。配合靈活的資產配置以應對市場目前波動的走勢，使投資者可以在投資ESG的同時，並獲得較穩定的投資回報。

凱基亞洲研究部