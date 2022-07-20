陳錦興：內地下半年為「穩經濟」將從基建着手

根據國家統計局，1-6月基建投資(全口徑)累計按年增9.3%，基建投資(不含電力)按年增7.1%。單計6月按年增長分別為12%和8.2%，投資增速明顯提升。雖然今年專項債額度在6月已發放，但由於月60%專項債額度於二季度發放，而各地受疫情影響，導致招標、開工延遲，預計三季度政府會督促各地專項債資金加速落地。

此外，6月29日國務院常務會議，決定運用政策性、開發性金融工具，通過發行金融債券等籌資3,000億元(人民幣·下同)，用於補充重大專案資本金或為專項債專案資本金搭橋。7月13日國新辦會議則提出，央行下一階段將引導政策性開發性銀行落實新增8000億信貸規模和設立3000億金融工具，支援基礎設施建設。

在資金、專案支援下，料三季度基建投資將呈兩位數高增長。中國中鐵作為基建龍頭，可受惠。該股份本週三除淨，每股派息約0.22956港元，息率約4厘，可買入收息。中線投資者可候5.0元吸納，上望6元，跌破4.5元止蝕。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)