道指飆754點　比特幣升4%

●踏入亞洲時段，美匯指數報107.98；港匯見7.8493；離岸人民幣(CNH)報6.742；美元兌日圓處138.17；歐元報1.0233，英鎊報1.2002。金價處1,711.29美元。布油報107.27美元，紐油處100.38美元。比特幣升4%，報2.33萬美元。道指期貨升20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水290點。

●道指收報31,827點，升754點或2.43%；標指收報3,936點，升105點或2.76%；納指收報11,713點，升353點或3.11%。

●港股ADR指數全日做好，按比例計算，收報20,888點，升227點或1.09%。

●串流影視平台Netflix公布，第二季付費訂戶減少97萬個，市場預期減少200萬個。

●港匯疲弱，香港金融管理局再度入市，買入86.19億港元沽盤，捍衞聯繫匯率制度。本周四(21日)，銀行總結餘將減少至1,764.6億港元。

●紐約8月期油收報每桶104.22美元，升1.62美元或1.58%；布蘭特9月期油收報每桶107.35美元，升1.08美元或1.02%。

●英倫銀行行長貝利周二(19日)在一次演講中表示，目前英國的通脹問題是該央行自1997年成立以來的最大挑戰之一。

●紐約8月期金收報每安士1,710.7美元，升50美仙或0.03%。

●英國富時100指數收報7,296點，升73點或1.01%；法國CAC指數收報6,201點，升109點或1.79%；德國DAX指數收報13,308點，升348點或2.69%。