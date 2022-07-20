億和斥7200萬元購內地數碼激光打印設備製造商

同日，億和集團(買方的間接控股公司，並為公司的全資附屬公司)與富士膠片商業創新(賣方的間接控股公司)訂立基本合意書，據此億和集團及富士膠片商業創新同意訂立製造安排，當中規定於交割後集團就基本合意書所載打印設備、零部件、配件及相關產品向富士膠片商業創新提供製造服務；及富士膠片商業創新已承諾，根據基本合意書的條款集團於交割後首3個年度各年將就製造安排收取最低購買額分別1.06億美元、1.06億美元及8,600萬美元。

董事認為，透過收購事項將更有利於集團實施設計及電子製造服務的發展戰略，更好服務長期合作的客戶，並且與集團現有辦公室自動化設備業務產生強大協同效應，擴展集團具高附加值的A3打印機整機業務以及強化集團的研發團隊。此外，根據製造安排，富士膠片商業創新已承諾於交割後向集團下達訂單，以製造及銷售若干產品予富士膠片商業創新。