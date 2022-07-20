意大利總理辭職　恐再引發歐豬危機？

外媒報道，意大利總理德拉吉(Mario Draghi)上周四(14日)請辭，同時意大利10年期國債孳息率上升至3.5%的高位。與德國國債相比，兩者息差達227點子，今年以來更已擴大1倍。市場憂慮「歐豬風暴」會否重臨。

有歐洲「超級瑪利奧」之稱的德拉吉曾任歐洲央行行長近8年，任內以寬鬆貨幣策略，解救陷入債務危機的歐元區五國(葡萄牙、愛爾蘭、希臘、西班牙、意大利，合稱歐豬五國)。外媒指，意大利再次陷入債務危機，但德拉吉可能難以解困。

全球金融危機期間，意大利從未面臨樓市泡沫化，預算問題也較其他四國來得小，當時意大利不必向國際貨幣基金組織(IMF)、歐盟及歐洲央行求助。

外媒指，意大利生產力在1990年代停止增長，之後持續下降。人口老化、勞動技術低、司法制度無效率，對教育、基礎建設及科技缺乏長期投資。外媒強調，很多歐元區國家都有以上問題，但很少有國家同時間面對所有難題。

俄烏戰事加上通脹飆升，意大利面臨天然氣短缺、歐洲央行收緊貨幣政策等，一場令經濟受多方夾擊的風暴恐正在醞釀。

歐央行目前準備加息。債券收益率因預期加息而上漲，意大利債務受重創。身為歐洲第三大經濟體的意大利債務高達2.5萬億歐元，10年期政府債券與德國國債的孳息率差距，已升至2020年以來最高水平，比當年四國加起來還要高，恐足以拖垮歐洲部分較弱國家。

高盛策略師Silvia Ardagna認為，如果政治不確定性增加、德拉吉辭職和提前舉行選舉，意大利將不會​​從激活這一工具中受益。她又指，在歐央行提高政策利率同時，歐央行的新計劃將更為重要，以防止從意大利蔓延至其他主權市場。

此外，去年俄國進口天然氣，佔意大利需求的四成，是德國之後第二大歐洲買家。高盛南歐區首席經濟學家Filippo Taddei指，近期俄國關閉天然氣管道「北溪一號」，若也對意大利「斷氣」，會對意大利經濟構成重大風險。

巴克萊經濟學家Ludovico Sapio表示，德拉吉若離開政界，以及提前舉行選舉，將對意大利和歐盟造成負面影響。他又指，若意大利金融狀況因政局而惡化，該國將不會​​從歐央行中受益。

德拉吉執政期間和歐盟達成條件，讓歐盟提供2,000億歐元資金，也確保會落實。如果意大利要收緊財政預算，這筆資金將是關鍵，但該國能否妥善運用歐盟資金，又是另一問題。