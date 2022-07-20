格芯：倘美「晶片法案」未過關　或推遲紐約新廠計劃

外媒報道，美國最大純晶片代工廠格芯(GlobalFoundries)行政總裁Tom Caulfield周二(19日)表示，如果美國「晶片法案」未能在未來幾周內過關，紐約北部新廠房的計劃可能被延後。

美國參議院預定周二開始就精簡版的晶片法案進行投票，為半導體產業提供520億美元(約4,056億港元)的補貼和稅收減免。法案旨在應對中國日益激烈的競爭，向英特爾(Intel)、三星(Samsung)、台積電及格芯等公司提供資金在美設廠。

格芯去年宣布，將在紐約馬爾他總部附近興建第二座工廠。不過，格芯沒有透露投資總額或動工時間，但Caulfield稱，如果沒有美國補貼，這項計劃將花費更長時間，並指公司需要政府共同投資，要盡快做到這點，格芯有良好的自由現金流動，但必須建立資產負債表才能進行這些投資。

格芯在本月宣布，計劃夥拍意法半導體(STMicroelectronics)在法國興建一座晶圓廠，價值57億美元，預計將在2026年營運。Caulfield提到，法國廠房的談判在今年初開始，由於法國政府迅速提供補貼措施，因此約6個月後就順利推動。他表示，如果去年第一次嘗試時就獲美國補貼，紐約廠房的進展可能更快，而不是讓格芯將注意力轉至法國，以及擴建新加坡廠房。