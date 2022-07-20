【低碳金融】恒生力推全方位綠色銀行服務 加送環保NFT獎賞

近年ESG（環境、社會及管治）和低碳主題成為金融界熱話，恒生銀行亦趁勢推出一系列全新綠色銀行服務和優惠，涵蓋衣食住行和理財投資等，讓個人客戶能夠趁早投入綠色金融的環保潮流。

恒生銀行財富管理及個人銀行業務主管李樺倫透露，個人銀行客戶對綠色生活越來越有要求，該行遂透過推出綠色按揭和電動車貸款，以及信用卡綠色商戶消費和以ESG投資為主題的獎賞，為客戶將綠色元素融入生活。

恒生最近推出全新綠色按揭和電動車貸款，成功提取綠色按揭貸款的客戶可享高達1萬元的額外現金回贈、家居保險保費折扣及網購電子禮券等優惠，而電動車無抵押貸款的年利率低至1.68%，該行客戶經網上申請並成功提取貸款，可享高達3,000元現金獎賞。

此外，該行又為多元化日常消費及餐飲優惠提供綠色商戶簽賬獎賞。在優惠期內，客戶於指定綠色商戶以恒生Visa信用卡作合資格簽賬，即可享高達 8% Cash Dollars或8倍 yuu積分的額外獎賞，而客戶凡成功認購指定 ESG 投資服務，包括ESG基金、ESG債券及ESG主題股票掛鈎結構性產品，亦即可自動參與ESG投資認購服務大抽獎，有機會贏取港幣10,000元Apple Store禮品卡。

恒生在綠色銀行服務之餘，更聯同本地藝術家創鑄多款切合綠色銀行主題的環保NFT作獎賞，成為結合綠色金融和元宇宙的新賣點，為客戶提供區塊鏈技術體驗。該行稱，邀得本地藝術家慧惠（Wai Wai）、李秋明（Chow Lee）、崔氏兄弟（Tsui Brothers）及蘇敏怡（Stella So）聯手創鑄了4款環保限量NFT，作為不同產品和服務主題的獎賞。

該行透露，相關的環保NFT將在第三方數碼平台以區塊鏈技術鑄作，當中所耗能源僅為其他傳統平台的2600分之1，恒生更會一併購入碳信用以作抵銷，令整個NFT鑄作項目符合碳中和標準。