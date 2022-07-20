【高盛推介】美股大漲納指急升3% 市場焦點企業財報
2022年07月20日 10:23
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：美股踏入財報季，當中Netflix公布最新財報，用戶流失少於預期，其股價盤後大漲。周三(20日)晚有大型電動車企業公布業績。此外，美國2年期10年期債息倒掛持續，以及市場留意下周議息會議。
美股周二(19日)急漲，當中納指升約3.1%或371點，是3大指數中升幅最大。道指及標指亦分別升754點及105點。
觀察個股輪證資金流向，可見納指好倉於本周一(18日)錄得約20萬港元資金流入後，周二獲資金轉向沽出。淡倉於周二則獲資金轉向流入。
道指好倉於周二獲資金轉向流入。淡倉於上周五(15日)及本周一共錄得約60萬元資金流入後，周二獲資金轉向沽出。
標指淡倉於本周一及本周二共錄得約30萬元資金流入。
投資者如看好後市表現，納指方面的貼價選擇可留意納指購(10421)。高槓桿選擇可留意低街貨納指購(10481)。道指方面可留意屬貼價的低街貨道指購(10476)。標指方面可留意屬貼價的低街貨標指購(10429)。
納指購10421，行使價13,500點，2022年12月16日到期，實際槓桿8.4倍，貼價。
納指購10481，行使價14,550點，2022年12月16日到期，實際槓桿10.4倍，高槓桿、低街貨。
道指購10476，行使價32,100點，2022年12月16日到期，實際槓桿8.9倍，貼價、低街貨。
標指購10429，行使價4,300點，2022年12月16日到期，實際槓桿11.0倍，貼價、低街貨。
投資者可考慮以美指認沽證作對沖風險，納指方面的高槓桿選擇可留意屬2個月期以上產品中，槓桿最高的納指沽(10436)。貼價選擇可留意屬行使價10,000至12,000點，2個月期以上產品中，槓桿最高的納指沽(10487)。道指方面的貼價選擇可留意屬行使價27,000至30,000點、2個月期以上產品中，槓桿最高的道指沽(10498)。高槓桿選擇可留意低街貨道指沽(10488)。標指方面可留意屬貼價的標指沽(10435)。
納指沽10436，行使價8,880點，2022年12月16日到期，實際槓桿7.0倍，2個月期以上產品中，槓桿最高。
納指沽10487，行使價10,750點，2022年12月16日到期，實際槓桿6.5倍，貼價、行使價10,000至12,000點，2個月期以上產品中，槓桿最高。
道指沽10498，行使價28,888點，2022年12月16日到期，實際槓桿8.5倍，行使價27,000至30,000點、2個月期以上產品中，槓桿最高。
道指沽10488 ，行使價24,968點，2022年12月16日到期，實際槓桿8.5倍，高槓桿、低街貨。
標指沽10435，行使價3,450點，2022年12月16日到期，實際槓桿7.8倍，貼價。
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