【高盛推介】美股大漲納指急升3%　市場焦點企業財報

高盛(亞洲)有限責任公司：美股踏入財報季，當中Netflix公布最新財報，用戶流失少於預期，其股價盤後大漲。周三(20日)晚有大型電動車企業公布業績。此外，美國2年期10年期債息倒掛持續，以及市場留意下周議息會議。

美股周二(19日)急漲，當中納指升約3.1%或371點，是3大指數中升幅最大。道指及標指亦分別升754點及105點。

觀察個股輪證資金流向，可見納指好倉於本周一(18日)錄得約20萬港元資金流入後，周二獲資金轉向沽出。淡倉於周二則獲資金轉向流入。

道指好倉於周二獲資金轉向流入。淡倉於上周五(15日)及本周一共錄得約60萬元資金流入後，周二獲資金轉向沽出。

標指淡倉於本周一及本周二共錄得約30萬元資金流入。

納指購10421，行使價13,500點，2022年12月16日到期，實際槓桿8.4倍，貼價。

納指購10481，行使價14,550點，2022年12月16日到期，實際槓桿10.4倍，高槓桿、低街貨。

道指購10476，行使價32,100點，2022年12月16日到期，實際槓桿8.9倍，貼價、低街貨。

標指購10429，行使價4,300點，2022年12月16日到期，實際槓桿11.0倍，貼價、低街貨。

納指沽10436，行使價8,880點，2022年12月16日到期，實際槓桿7.0倍，2個月期以上產品中，槓桿最高。

納指沽10487，行使價10,750點，2022年12月16日到期，實際槓桿6.5倍，貼價、行使價10,000至12,000點，2個月期以上產品中，槓桿最高。

道指沽10498，行使價28,888點，2022年12月16日到期，實際槓桿8.5倍，行使價27,000至30,000點、2個月期以上產品中，槓桿最高。

道指沽10488 ，行使價24,968點，2022年12月16日到期，實際槓桿8.5倍，高槓桿、低街貨。

標指沽10435，行使價3,450點，2022年12月16日到期，實際槓桿7.8倍，貼價。

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