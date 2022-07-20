【高盛推介】騰訊低位反彈重上340元　資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周二(19日)逆市升約0.2%，守穩330港元水平，周三(20日)早段繼續反彈並追回上周5連跌的部分跌幅。早上開市隨即重上340元水平，最高見342.6元。現報342.4元，升約2.8%，跑贏大市。有券商指騰訊將於下月中公布今年第2季業績，料收入及淨利潤分別按年下降2.9%及27.2%，但該行仍看好其後市表現，維持「跑贏大市」評級，目標價513元。

觀察個股輪證資金流向，近期資金持續吸納好倉，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約4,940萬元。淡倉於周二獲資金轉向流入，有約660萬元，並見流入熊證的資金較集中在360元收回區域的近熊。

觀察港股通資金流向，周二北水繼續買入騰訊，錄得約4.3億元資金淨買入。

騰訊購20868，行使價385.2元，2022年10月21日到期，實際槓桿8.8倍，中期、行使價330至400元間、3個月期以上產品中，槓桿最高。

騰訊購12497，行使價360元，2022年9月19日到期，實際槓桿9.5倍，貼價、熱門、高對沖值，較能緊貼正股升跌。

騰訊購15758，行使價420元，2022年10月26日到期，實際槓桿10.1倍，價外、進取、熱門條款。

騰訊牛60747，收回價325元，行使價322.2元，換股比率500，槓桿比率16.3倍，市場上首三高槓桿貼牛之一。

騰訊牛60223，收回價315元，行使價312.2元，換股比率500，槓桿比率11.1倍，相近收回價遠牛中街貨較低。

騰訊沽13619，行使價298.8元，2022年9月22日到期，實際槓桿9.7倍，高槓桿。

騰訊沽16152，行使價320元，2022年9月22日到期，實際槓桿8.6倍，貼價。

騰訊熊60741，收回價360元，行使價363元，換股比率500，槓桿比率14.7倍，新上市近熊。

騰訊熊58652，收回價370元，行使價373元，換股比率500，槓桿比率10.4倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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