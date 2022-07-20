滙豐調查：四成受訪港人冀通關一年內往大灣區生活

根據一項最新公布的調查，香港居民有意探索粵港澳大灣區的生活方式，約四成受訪者期望於通關後12個月內，到大灣區內地城市工作、升學或退休；若果將時間延至一年或以上，數字將上升至72%。

調查由滙豐及奧緯諮詢聯合進行，探討香港居民對於在大灣區內地城市工作、創業或營商、升學或退休的看法。事實上，至今長居於廣東省的香港居民已經接近50萬。接近一半受訪者表示，有興趣於大灣區內地城市尋求多項機遇，例如讀書，然後尋找就業機會，或先到內地城市工作，然後在當地過退休生活。

滙豐粵港澳大灣區辦公室總經理陳慶耀表示，近年粵港澳大灣區已興建多項國際級跨境交通網絡，讓灣區發展成一小時生活圈。區內居民對工作、投資、生活、創業或營商的選擇已逐漸跨越城市邊界，在更為廣闊的區域尋求發展。

九個大灣區內地城市當中，深圳是香港居民到內地發展的首選，受訪者認為當地的生活環境、行業前景及經濟發展相對理想。

隨着大灣區的交通配套不斷完善，63%受訪者表示願意以經常往返香港和內地的形式上班，而非定居內地；最普遍約43%傾向每月一至兩次往返內地，意味他們需要在香港和內地同時設置居所。

與此同時，大灣區居民流動性增加將為金融服務業帶來更多新機遇。調查顯示，有興趣把握大灣區內地城市機遇的受訪者當中，超過八成表示正考慮在內地置業，更有超過85%表示有興趣購買跨境醫療保險計劃，另有七成已經在內地銀行開立帳戶。

至於未開立內地銀行帳戶的受訪者當中，53%表示沒有急切需要，原因是未需要進行跨境活動，但亦有超過兩成認為，目前開立銀行帳戶的程序相對繁複或不大清晰。同時，受訪者的金融服務需求相對複雜，六成受訪者計劃在香港和內地都持有金融資產。

陳補充，隨着大灣區的人流愈見頻繁，客戶愈期望在支付、融資、財富管理、保險等方面，獲得無縫的金融服務。若能夠理順粵港澳三地的政策和監管框架，將會為產品和服務創新注入新動力，讓金融機構為灣區居民提供更優質的服務。

至於暫時沒有興趣到大灣區內地城市發展的受訪者，他們最關注內地的生活環境、社會保障服務及醫療服務質素。

此外，調查報告提出需要進一步改善政策和基建，便利區內居民長遠可以無縫融入大灣區的生活模式，包括改善醫療和退休保障計劃、擴大專業服務互認、便利跨境生活。

是次調查於今年初訪問了3,000名年齡介乎18至44歲的香港永久居民，並訪問多名商界領袖、企業家、青年領袖及學者。