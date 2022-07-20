嘉華國際上海及南京住宅項目首批單位首天幾近沽清

另外，位於南京的大型綜合發展項目第一期的住宅部分嘉璟峰，亦於6月初開盤。住宅部分總樓面逾134.5萬方呎，由11幢高層住宅大樓組成，提供約856個單位。項目於6月初至今推出3幢大樓，推售當日幾乎全數獲認購，成交均價每方呎約4,645元。項目的建築工程已於去年下半年展開，預計2024年開始竣工，集團將按計劃繼續推售其他樓幢。

嘉華國際執行董事呂慧瑜表示，集團將於今年繼續推售於華東區內已開盤項目，包括上述嘉盈峰、嘉宏峰、蘇州相城區高鐵新城的嘉致峰及高新區的嘉駿峰等。同時，集團將繼續積極配合國家的發展策略，及繼續積極參與長三角地區及大灣區的建設發展。