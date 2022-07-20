嘉華國際上海及南京住宅項目首批單位首天幾近沽清
2022年07月20日 14:47
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南京嘉璟峰上月銷售情況。
嘉華國際(00173)上月分別推出上海浦東新區陸家嘴嘉盈峰以及位於南京建鄴區的嘉璟峰住宅項目，兩個項目推出之首批單位於推售首天幾近沽清，部分項目即加推單位應市。其中嘉盈峰總樓面面積逾15.28萬方呎，提供逾100個面積介乎786至3,380方呎住宅單位。項目於6月中開盤，首天推售單位已被全數認購，平均呎價約11,798元人民幣(下同)。
另外，位於南京的大型綜合發展項目第一期的住宅部分嘉璟峰，亦於6月初開盤。住宅部分總樓面逾134.5萬方呎，由11幢高層住宅大樓組成，提供約856個單位。項目於6月初至今推出3幢大樓，推售當日幾乎全數獲認購，成交均價每方呎約4,645元。項目的建築工程已於去年下半年展開，預計2024年開始竣工，集團將按計劃繼續推售其他樓幢。
嘉華國際執行董事呂慧瑜表示，集團將於今年繼續推售於華東區內已開盤項目，包括上述嘉盈峰、嘉宏峰、蘇州相城區高鐵新城的嘉致峰及高新區的嘉駿峰等。同時，集團將繼續積極配合國家的發展策略，及繼續積極參與長三角地區及大灣區的建設發展。