奇招！俄烏戰爭致無油可炸 德酒吧「以油換酒」

外媒報道，由於俄烏戰爭導致食用油變得稀缺，德國慕尼黑一家酒吧使出奇招來化解困境，就是邀請顧客用葵花油換等量的啤酒，以確保油炸食品餐點供應。

報道指，慕尼黑南部Giesinger Brewery釀酒廠的酒吧經理Erik Hoffmann表示，由於廚房無油，故必須發揮創意。他指難以取得食用油，當每周只能買到所需用量的一半，最終會無油來炸肉排。

烏克蘭和俄羅斯供應全球八成葵花籽油，自2月俄烏戰爭爆發以來，許多歐洲國家的葵花籽油供應減少，德國的超市貨架已見不到菜籽油和葵花油，許多商店甚至祭出限購令。

德國酒吧每公升啤酒價格約7歐元，而每公升瓶裝葵花籽油售價約4.5歐元，故這筆買賣對許多民眾來說十分誘人。Giesinger Brewery目前已用啤酒換到400公升葵花油。

啤酒愛好者Moritz Baller已用他在烏克蘭參與人道援助行動時買回德國的80公升葵花籽油，換到用於生日聚會的8箱啤酒。他表示，這個活動很好，既可買到便宜啤酒之餘，也令Giesinger Brewery獲得幫助。