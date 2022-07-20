道期靠穩 油價跌逾1%

●美匯指數報106.5；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報6.7589；美元兌日圓報138.1；歐元企1.0229，英鎊處1.2002。金價報1,708美元。油價跌逾1%，布油報105.98美元，紐油報102.4美元。比特幣企2.3萬美元水平。道指期貨升28點。

●市後關注點

20:30 加拿大6月消費物價指數(CPI)

22:00 美國6月成屋銷售

22:00 歐元區7月消費者信心指數

-美銀證券上調康龍化成目標價。

-耐世特受累盈警，花旗及瑞信齊降目標價。

●中國經濟：

-人行：維持7月貸款市場報價利率不變，另逆回購30億人幣。

●嘉華國際上海及南京住宅項目首批單位首天幾近沽清。

●中資倫敦寫字樓工程爛尾，市政府收回開發權。

●英國6月CPI按年升9.4%，再創40年新高。

●美國參議院料下周批准520億美元晶片法案。

●報告：美國進口商為中國科技產品支付2,500億元關稅。

●差距加劇！報告：美企CEO薪酬是員工324倍。

●IMF警告倘俄國「斷氣」，東歐多國經濟將萎縮逾5%。

●IDC料全球缺芯持續，俄烏戰爭造成供應壓力。

●滙豐調查：四成受訪港人冀通關一年內往大灣區生活。