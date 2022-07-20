富達：美經濟6成機率硬着陸　爛尾樓對內銀衝擊低

美國通脹高企，富達國際投資總監Andrew McCaffery表示，美國聯儲局在高通脹壓力下，很有可能本月至少加息0.75厘，市場預期明年上半年聯邦基金利率將落在3.5至3.75厘區間，意味部分人已接受美國經濟「硬着陸」，該行亦把出現「硬着陸」機率增至60%，上季預測僅為35%。

該行亞洲股票投資總監繆子美估算，內地「爛尾樓」的潛在按揭不良貸款，佔整體銀行貸款額少於0.5%，若這些不良貸款全被撇帳(written off)，將會對銀行業造成3至10%盈利衝擊，或對內地大型銀行股造成1%損害。換言之，即使「爛尾樓」事件演變成最壞情況，對銀行業的系統性打擊有限。

她又指，上月內地新屋銷售價格和銷售量雖見改善，但仍低過以往水平，目前的「爛尾樓」事件或損害內地房地產業復甦步伐，惟對銀行業不會造成系統性風險，相信通過與內地發展商溝通等措施，有助內房在下半年慢慢恢復過來。

繆氏預期，內地政府很大機會將於下半年再推出達5,000億元人民幣的國家基礎設施基金，以刺激基礎設施開支，料內地下半年基建固定資產投資增長達10至11%，支持經濟復甦。她又指，中國對內地科技股的監管由宣布形式，轉而至實施形式，目前估價亦全面反映監管因素，料接下來監管只會在細節中調整，中國經濟復甦將為科技股提供強烈支持，惟中美地緣政治因素仍存在不碓定性。

至於中國繼續採取「清零」防疫政策，繆子美認為，將有助內地疫情個案繼續維持在低水平，加上內地長者(60歲以上)的疫苗加強劑接種率達65%、防疫政策措施亦見改善，如入境人士檢疫期將由「14+7」縮短至「7+3」，即由原定的14日隔離檢疫及7日居家檢疫，縮減至7日隔離檢疫及3日居家檢疫；不容許地方政府隨意收緊防疫措施等，都有助防止內地疫情蔓延，促進經濟活動復甦。