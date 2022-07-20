ASML次季新增訂單再創新高！EUV光刻機為主要收入來源...

荷蘭光刻機巨頭ASML今年第二季新增訂單又創新高，達84.61億歐元，其中約54億歐元來自中國望穿秋水的EUV(極紫外光)光刻機，並指引今季收入介乎51億至54億歐元，以中位數計按年大致持平，跟半導體行業正走下坡的市場主調迥異。

行政總裁Peter Wennick直言，即使有些客戶反映消費者主導的產品需求有減弱迹象，ASML產品的需求依然旺盛，主要是高效能運算(HPC)、綠色能源轉型及自動駕駛的超級趨勢(Megatrend)加持，口吻與其大客台積電一模一樣。

該企仍預期今年系統出貨量創新高，問題是供應鏈愈來愈緊絀已拖慢進度，因此今年會增加快速出貨(Fast Shipments)，即跳過若干內部測試就送去客戶廠房，盡量滿足其產能計劃。

ASML的「善舉」或能緩解一下產能供不應求的疑慮，可是由於設備進廠一刻未經客戶完全認證，收入入帳時間會較遲，現把遞延明年入帳的快速出貨設備收入預測由10億歐元提高至28億歐元，本年收入增長指引遂降至10%，計及通脹及擴產相關額外成本，預計毛利率會從去年52.7%降到49至50%。