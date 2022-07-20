內地LPR利率不變　提出穩就業穩物價不透支未來

內媒報道，考慮到複雜的內外部環境及國內對穩增長和通脹形勢的關注，中國周三(20日)公布的貸款市場報價利率(LPR)維持不變。1年期LPR維持在3.7厘不變，5年期LPR則持穩於4.45厘。

外匯利率策略師趙志軒表示，雖然中國宏觀經濟復甦可能受疫情反彈和近期停貸的相關擔憂所拖累，但在進一步通過貨幣政策刺激經濟方面會非常謹慎，以保存政策空間，尤其是在美國聯儲局和其他央行進入緊縮模式之際。

兩個月前，中國5年期LPR曾下調0.15厘，幅度為LPR改革以來最大。本月公布的數據顯示，中國第二季經濟增速大幅下滑，出現兩年前疫情首次爆發以來最慢的增速。經濟學家紛紛進一步下調對經濟增速的預測，對實現全年經濟增長預期目標感憂慮。

同時，近期中國多次表達對通脹的關注，有官員稱經濟在合理區間運行，主要支撐是就業穩物價穩，宏觀政策既精準有力又合理適度，不會為過高增長目標而推出超大規模刺激措施、超發貨幣、預支未來。人行貨幣政策司司長鄒瀾表示，在穩經濟的同時還要關注通脹形勢的變化。

內媒報道，據周二(19日)從一家供應商獲得的告知書，有數百家地產行業的供應商和工程方投訴，稱由於中國恒大等開發商仍拖欠款項，他們已無力付帳。迹象表明始於爛尾項目買家的這場斷供潮開始發酵。

招商證券分析師張靜靜和張一平在周三的報告中表示，在第二季全國「因城施策」的開展對房地產市場起到提振作用下，分期首付、零首付等市場亂象開始出現，近期部分地方出現「停工停貸」事件，人行房地產金融調控思路將從單純強調「穩地產」，向平衡「穩地產」與「防風險」傾斜，由此角度看本月調降5年期LPR利率意義不大。

西班牙對外銀行駐香港的經濟學家夏樂認為，未來除非外部環境出現較大變化，如美國突然陷入衰退、全球通脹壓力大為減輕，否則中國在年底前利率進一步寬鬆的空間仍會受較大制約。他指出，在當前整體外部環境下，人行再次降息空間不大，主要擔心人民幣對美元匯率受衝擊，又稱當前主要問題還是貨幣政策傳導渠道需要疏通，以令較寬鬆的流動性真正轉為實體需求。