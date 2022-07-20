財匯局：正研究網上核數師認可申請冀精簡流程

財務匯報局程序覆檢委員會周三(20日)發表第十三份周年報告，覆檢會認同財匯局已按照內部程序處理個案，但建議該局檢討其程序和研究加快個案處理工作的可行方法，務求更有效清理積壓的個案，同時建議當局加快處理境外公眾利益實體核數師的認可申請。財匯局回應指，目前正研究設立網上系統處理認可申請，希望系統能盡量把工作自動化，以精簡流程。

財匯局行政總裁馬力表示，覆檢會在報告中所提出的觀察和建議，對該局在履行職能時持續提升營運效率和效能方面十分寶貴，將按照覆檢會的建議採取適當和及時的跟進行動，並期待在來年繼續與覆檢會緊密合作。

覆檢會指出，財匯局用了較長時間處理認可申請，特別是初期用於整理申請文件和檢查文件是否齊備的程序，建議局方研究加快有關程序的方法，例如盡量把工作自動化。財匯局表示，為進一步加快程序，根據自2019年10月起處理申請時所累積的運作經驗，修訂了申請表格，更具體地說明所須提交的資料，以減少在要求申請人提交補充資料方面所花的時間。經修訂的表格已在2021年7月1日起採用。

另外，覆檢會注意到，在二零二零年揀選進行覆檢的個案中，有一宗個案涉及相關人員意外獲悉某宗員工被投訴個案的資料。覆檢會建議，財務匯報局應檢討處理來信的內部程序，以免再次發生同類事件。

財務匯報局回應指，已改善相關程序，所有來信現由一般職員處理，致特定高級人員的信件會由收件人拆閱，投訴員工的信件會即時交由行政總裁處理，再由行政總裁視乎情況把信件交由適當人員處理。至於涉及投訴行政總裁，信件會交由財匯局主席處理。檢討有關程序的工作仍在進行，以期日後能更有效和妥善地處理投訴。

委員會主席施熙德表示，委員會揀選及覆檢了財務匯報局於2020年在其法定職能下所處理的工作，包括查察、調查及查訊、認可境外公眾利益實體核數師，以及監督香港會計師公會的指明職能。委員會在覆檢後，認為財務匯報局已依循內部程序處理有關工作。

財匯局主席黃天祐指，隨着該局轉為香港會計專業的獨立監管機構，監管角色不斷擴大，因此覆檢會對該局的建議尤其重要，將繼續堅定不移地遵守內部程序，確保程序透明公正，達致有效監管，以維護公眾利益。

委員會在2021年，在55個查察項目中，覆檢了66個，當中就公眾利益實體核數師質素監控制度的已完結查察，及就公眾利益實體項目的已完結查察項目各佔3個；98個處理投訴、調查和查訊項目則覆檢9個。至於89個認可境外公眾利益實體核數師的資格，覆檢了5個。