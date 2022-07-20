Global X：A股將跑贏美股　重點投資電動車供應鏈

Global X發表下半年中國市場投資展望，預測下半年A股將跑贏美股，建議投資重點為中國電動車整個供應鏈，作中長線的部署。Global X ETFs董事兼ETF投資策略師張子銘稱，現時美國加息速度較快，但內地處於減息狀態，對市道有很大的刺激，加上先前內地政府擔心長者「中招」，惟目前長者疫苗的滲透率已有65%，防疫措施會逐漸放寬。投資者亦擔心人民銀行減息而導致人民幣貶值，但近幾個月人民幣匯價穩定。

張續稱，內地新能源汽車6月賣出60萬輛，按年增長130%，同月房地產調控措施放寬後平均賣出98萬方米，對比以往每年平均銷售水平超過50萬方米已經不錯。

Global X認為，下半年中國投資主題可集中於新能源汽車包括原材料、電池及零件等，潔淨能源和本土消費品牌也是投資重點。

張子銘稱，不應該單買新能源汽車，而是投資整個汽車供應鏈，因為汽車會用到電池，而中國的電池生產是全球頂尖，佔全球3成。此外有6大因素支持新能源汽車發展，如電池充電速度快、容量大、成本會更加便宜、安全性更高，而且配套設施完善，如充電站佔全球一半達120萬個充電站，還有國策補貼。國家目標是電動車在新車銷售中的滲透率在2025年達到兩成，但現時已經超額完成，達26至27%。

另外，中國本土銷售品牌崛起，人均收入提升從而消費潛力高，投資者亦可以關注飲品類、本土新能源電車，運動服裝品牌。