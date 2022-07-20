【未雨綢繆】養育孩子要600萬 「風之后」籲及早理財

恒生作為具領導地位的本地銀行，致力了解不同客戶群的財富管理需要，藉此擴展產品範圍，提供切合所需的服務方案，繼續提供與時俱進的銀行及財富管理服務，讓客戶可成就更多。

從子女出生一刻，父母便牽掛子女一生，如何栽培下一代、為他們未雨綢繆，就成為了父母生命中最重要的課題。

16年前，「風之后」李麗珊曾經在恒生銀行的廣告中，說過一句膾炙人口的話：「原來養大一個BB，要成400萬。」16年後，恒生銀行再次進行調查，結果顯示，今時今日父母需要準備約600多萬港元，以支持子女成長至22歲經濟獨立。

恒生銀行於2022年6月，訪問了超過630名持有100萬港元，或以上流動資產的優越人士，以了解客戶對育兒及退休理財規劃的想法。已為人父母的受訪者中，79%受訪者指顧慮子女未來，希望照顧孩子至他們經濟獨立，更指養育一個孩子平均每年花費28.4萬元。至於退休後的生活規劃，受訪者預計退休後的年度開支達27.6萬元，才能維持他們目前的生活水平。

及早理財 有備無患

及早規劃理財固然重要，但如何進行規劃亦要作萬全考慮。恒生銀行一直秉持「以客為本」的原則，憂客戶所憂。其中「Prestige優越理財」更有200位理財顧問協助管理財富，甚至達到財富增長。

恒生銀行財富管理及個人銀行業務主管李樺倫表示，市場𣊬息萬變，市民需要銀行提供最新資訊，因此Prestige優越理財提供 24x7理財服務團隊，盡量配合客戶的作息及日常工作時間，讓他們可全天候理財，了解最貼切的財富管理策略。李樺倫：「Prestige 並不是一次性的服務，而是持續地因應客戶需求，作出相應策略。」她相信客戶經理會視乎客戶的財富管理目標，及承受風險能力，提供風險評估服務，再作適當安排及產品推薦。

除在時間上「以客為本」外，李樺倫指出，Prestige優越理財更推出了「Prestige RM Connect」，希望利用最新科技，讓客戶透過WhatsApp、ＷeChat、Zoom等通訊軟件，選擇最適合的溝通渠道，與客戶經理保持聯絡，跟進市場最新理財情況。李樺倫認為：「不論任何時期，都希望提醒香港人在忙碌的生活中，要及早準備子女成長和退休生活安排。」

「風之后」李麗珊：早已和恒生銀行結緣

「風之后」李麗珊早於1996年已經成為Prestige優越理財的客戶，直至2006年，已育有小朋友的她碰巧恒生邀請合作：「當作為運動員時，我都會設定目標並作預備，所以我亦應該為小朋友作預備，自此我便開始理財。今年恒生再次邀請合作，好讓我提醒新一代，除了專注於拼博，亦要計劃將來。」作為Prestige優越理財26年的客戶，李麗珊形容「恒生陪伴成長，希望將來可以行得更遠。」

不論是否為人父母，擁有確切的人生目標，往往可以推動我們規劃理財，實現理想生活。李麗珊希望退休可以到不同國家，找到曾經幫助過她的朋友，親自說聲謝謝。她笑言，除了有健康的體魄，亦要有儲蓄準備，所以一直計劃當中。

贈送NFT以傳遞對將未來的願景

另外，恒生推出三款畫作，創鑄成共50個獨一無二的NFT，將以抽獎形式送贈予恒生Prestige優越理財的現有及全新客戶。恒生銀行市場推廣總監成靜雯表示，恒生一直重視並且大力推動本地藝術創作發展，今次牽頭集合兩位天后與3位本地插畫師共同創作畫作並鑄成NFT，表達她們各自的育兒理念，以及對退休生活的憧憬，富有收藏意義。

成靜雯指：「恒生與客戶關係就如朋友，陪伴香港人成長，過去、現在、未來每一個里程碑，無論是育兒或退休也好，在客戶不同的人生階段上，都可以提供適合的財富管理意見和協助。」