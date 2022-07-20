大鱷又沽空港元　「睇死」聯匯不保料兌美元狂貶4成

國際對沖基金大鱷巴斯(Kyle Bass)過去多番揚言沽空港元，近日趁港元弱勢，再度發功高調唱淡！他向日本傳媒透露，正在拋售港元，並「睇死」聯匯制度不能保持掛鈎美元，並大膽估計，未來一年內聯匯制度將重新被評估，屆時港元將大跌30至40%。值得一提的是，巴斯過往承認因沽空港元而多次損手。

巴斯今次再次唱淡聯匯制度的理據是，美國和香港經濟周期不同，以及認為香港金融管理局缺乏資金入市。首先，他認為，美國通脹劇烈，有必要急需加息應對，而香港5月通脹僅1.2%，情況完全不同，香港要加息只因港元與美元掛鈎；另外，隨着港美息差拉闊，套息交易活躍起來，在沉重沽壓之下，港元頻頻觸及7.85兌一美元的弱方兌換保證，金管局連月屢次出手承接港元沽盤，由5月12日至周三(20日)的短短兩個多月間，已動用1,614億元捍衞聯繫匯率。多次「接錢」導致銀行體系結餘大幅減少近48%，由一開初時的3,375.91億元，縮水至1,764.6億元。

鑑於美國加息步伐較過往快，比起對上一輪2018至2019年金管局承接港元沽盤，今輪出手亦顯然較頻密及「重手」。回看4年前，每次出手金額平均為40億至50億元，總結餘由開始時的1,789億降至542億元，歷時接近一年時間。

港元走弱，原因為港息未跟上美國加息步伐，使套息交易有「水位」可賺，資金因而流出較低息的港元。不過，與樓按相關的一個月香港銀行同業拆息(HIBOR)今連升第5日，報0.92125厘，創逾兩年以來高位。而3個月期美元LIBOR及港元HIBOR息差仍有0.93厘，為套息提供誘因。

至於香港是否有足夠資金維持聯匯制度？金管局稱，聯匯行之有效，有賴龐大的外匯基金。據當局公布，截至今年5月底，外匯基金總資產達4.4375萬億元，相當於香港貨幣基礎的2.2倍。另外，由持牌銀行持有未償還的外匯基金票據及債券亦有1.1404萬億元。美資大行高盛認為，金管局有能力和動力維持聯匯制度，脫鈎論者始終佔少數。

不過，市場上也浮現若干聲音，質疑維持聯匯制度的必要性，當中高盛就認為，長遠來看，港元可能會與人民幣掛鈎。憂慮亦非空穴來風，主要是美國早前通過《香港自治法》，市場擔心如果美國凍結香港外匯儲備，聯匯制度根本無法維持。事實上，金管局已着手研究應對一旦被剔出環球銀行金融電訊協會(SWIFT)系統的方案。而今年以來，外匯基金存放在境外資產已縮減3,719.41億元，至3.6萬億元左右。

論及巴斯「戰績」，其早於2016年時已揚言沽空港元和人民幣等亞洲貨幣，但旗下基金在該役損失慘重，2017年虧損達19%。到去年10月中，巴斯旗下一隻賭港元及其他亞洲貨幣的對沖基金，所投資的3,000萬美元(約2.34億港元)勁蝕逾95%。他亦承認損手，稱是基於自己的見解而需承擔風險。