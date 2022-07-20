【產經評論】走資潮既急且狠　港元資產添波動

美國通脹持續創逾40年新高，聯儲局繼續大幅加息已無懸念。港美息差擴闊下，香港走資壓力大增，近日銀行體系結餘已跌穿2,000億元。按照目前走資速度，快則本月底，慢則下月，銀行體系結餘將跌破1,000億元關口，屆時香港有需要跟隨美國加息。偏偏如今兩地仍未通關，香港經濟仍「塘水滾塘魚」，加上走資不斷，而新「水」闕如，長此下去，政府庫房和市民荷包都遲早「乾塘」，香港股、樓等主要資產調整壓力揮之不去，明年的經濟前景更不容樂觀！

香港奉行自由市場，資金自由進出，本來港元聯繫匯率歷經風雨，行之有效。之不過，與過去走資潮不同，今次的背景比較複雜。除了環球市場流動性變化外，這幾年香港政局動盪，又苦陷中美博弈的夾縫之中，同時正處於回歸以來最大移民潮，部分外資亦在考慮到地緣政治風險，選擇遷往其他亞洲金融中心。

此外，新冠肺炎疫情爆發以來，在防疫政策緊跟內地的「動態清零」防疫原則之下，香港的出入境隔離政策嚴格，大大限制了這個國際金融中心的人流往返，且兩地至今仍通關無期，連繫功能大打折扣，頓令不少金融及科技專才離港赴星發展。香港不斷流失人才與資金，惟尚未見港府有甚麼板斧和策略，可以有效扭轉這個頹勢。

依照美國的加息趨勢，估計至2023年，香港按息將升至約4厘，無疑會加重營商利息成本及樓價下行壓力。香港經濟底子積弱，港元又處於弱勢，難怪再次引來國際金融大鱷對沽空港元甚或賭聯匯脫鈎的興趣。如今俄烏戰爭長期化，中美博弈不斷升級，香港一旦成為美國的金融制裁目標，必會動搖外界對聯匯的信心，不得不防外資大戶會再次興風作浪！

此外，一個擺在眼前的事實是，當美長債息持續上升，勢進一步削弱港樓與其他資產的吸引力。雖然今次走資和加息潮期間，香港地產商未有鬥快大幅減價推盤搶先套現而拖冧樓市，但二手樓在需求疲弱下已頻現劈價成交。再看港股，雖然這些年多了這麼多中企來港上市，但在近期的走資潮下，股市成交不斷萎縮，昨日成交額不到900億元。繼續「陰乾」下去，如何養活整個金融業界，不無疑問。5月港資成美股最大買家，更凸顯不少資金已選擇棄守港股。所謂「十個牛皮九個淡」，港股港樓都如立崖邊，一旦有甚麼突發不利消息，隨時來個「笨豬跳」。

世事常變，不能說過去25年港元聯匯行之有效，未來就不會有挑戰，尤其是如今正身處百年未有之大變局，環球風險不斷外溢。且對美國而言，香港既是亞洲的美元結算中心和金融據點，也是中國推動去美元化和人民幣國際化的重要戰略點，美國如何看待香港的國際金融中心地位不無變數。奈何疫情至今仍然拖着香港經濟的後腿，食老本始非長久之策，如何拿捏經濟與防疫，先梳理對外通關，再看情況謀兩地通關，以逐步重啟國際樞紐功能，改善經濟前景的可測性，就成為緩解資金流失，穩定市場信心的重要一步！