【劈價吸客】維港灣三房1575易手　減幅達12%

二手業主擴大減幅吸客，奧運站維港灣套三房單位，劈價225萬元，以1,575萬元售出，減幅約12.5%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21北山嚴智贇表示，北角寶馬臺中層I座，實用面積約718方呎，套三房間隔，成交價約1,130萬元，呎價約15,738元，新買家為區外換樓客，原業主於1997年10月以約625萬元購入自住，持貨約25年帳面獲利505萬元，期間升值81%。

●中原黃新利透露，西營盤英華閣中高層A室，實用面積約466方呎，兩房間隔，以1,080萬元易手，呎價約23,176元，原業主於2009年9月以418萬元買入，持貨約13年帳面獲利662萬元，單位升值約1.58倍。

●美聯黎啟康稱，西半山羅便臣道景雅花園高層A室，實用面積約712方呎，套兩房間隔，原業主開價約1,480萬元，議價後以1,368萬元成交，呎價約19,213元，原業主於2017年4月以約1,160萬元購入，轉手帳面獲利約208萬元，物業升值約18%。

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九龍區

●美聯李子樂稱，奧運站維港灣9座中層D室，實用面積約700方呎，套三房連多用途房間隔，放盤叫價1,800萬元，降價225萬元，獲換樓客以約1,575萬元購入，減幅約12.5%，呎價約22,500元。

●中原歐陽振邦表示，長沙灣宇晴軒7月僅錄2宗買賣，包括5座中層C室，實用面積約467方呎，兩房間隔，望內園景，今年5月以920萬元放售，本月初調整至850萬元，再進一步下調至830萬元即獲洽，最終售820萬元，呎價約17,559元。

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新界區

●利嘉閣彭錦添指，青衣夾屋宏福花園4座低層E室，實用面積約706方呎，套三房間隔，享公園景，自由市場以約763萬元易手，呎價約10,807元。

●祥益黃慶德稱，屯門新屯門中心9座中層E室，實用面積約597方呎，三房間隔，獲同屋苑換樓客見單位附設裝修及傢電，加上原業主增加議幅，減價22萬元，日前已沽出原本居住的兩房單位，即以708萬元購入上址自住，呎價約11,859元。

●美聯黃瑞麟表示，屯門綠怡居3座中底層5室，實用面積約482方呎，兩房間隔，新買家僅睇樓一次，即以528萬元承接，呎價約10,954元，原業主於2010年11月以186.5萬元購入，持貨不足12年帳面獲利341.5萬元，期內升值逾1.8倍。

●美聯林建文透露，元朗YOHO Town第7座高層C室，實用面積約463方呎，兩房間隔，早前以789萬元放售，較銀行估價低約半成，議價後以760萬元易手， 呎價約16,415元。

●中原王勤學表示，屯門區新盤以低價推售，二手市場備受衝擊，元朗區周二只錄得一宗二手買賣，為尚悦8座中層K室，實用面積約743方呎，套三房間隔，叫價1,050萬元，議價後售932萬元，呎價約12,544元，屬同類型單位理想價。

●利嘉閣朱子華指，元朗同益大廈低層D室，實用面積約332方呎，兩房間隔，望市景z，原先開價458萬元，新近以420萬元沽出，呎價約12,651元，該廈現時約有2個放盤，叫價由410萬元起。

●中原梁建禮表示，大埔富．盈門1座中層D室，實用面積約841方呎，套三房及工人套房間隔，開價約1,200萬元，議價後以1,100萬元易手，呎價約13,080元，新買家為用家，原業主則於2014年以1,059萬元，持貨約8年帳面賺41萬元，或升值約3.9%。

●中原曾紀賢稱，火炭晉名峰7月暫錄約2宗買賣，包括B座中層C室，實用面積約753方呎，套三房間隔，議價後連車位以1,230萬元易手，呎價約16,335元。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田居屋愉翠苑A座中層4室，實用面積約650方呎，套三房間隔，未補價第二市場開價695萬元，放盤僅1個月，減幅約9.4%，減價65萬至630萬元成交，呎價約9,692元。

●中原侯惠良稱，沙田富豪花園7月暫錄4宗買賣，其中M座低層G室，實用面積約560方呎，三房間隔，放盤時開價約720萬元，雙方議價後以668萬元易手，呎價約11,929元。

●世紀21奇豐胡國強指，馬鞍山曉峯灣畔4座低層A室，實用面積約646方呎，套三房間隔，望吐露港海景，放盤4個月，原先叫價850萬元，減幅約5.9%，減價50萬至800萬元獲買家承接，呎價約12,384元。

●美聯李天傑表示，馬鞍山聽濤雅苑4座高層C室，實用面積約755方呎，三房間隔，新買家於屋苑睇樓多時，買賣雙方議價至凌晨，獲減價32萬元或約3%，以1,006萬元成交，呎價約13,325元。

●中原陳鴻霆稱，馬鞍山區7月暫錄約36宗二手買賣，對比上月同期錄約46宗明顯減少，其中聽濤雅苑11座中層F室，實用面積約788方呎，套三房間隔，放盤時開價約1,050萬元，議價後以998萬元易手，呎價約12,665元。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山海典灣1座高層B室，實用面積約819方呎，三房間隔，望海景，單位放盤1年，當時叫價1,400萬元，減幅約7.1%，終以1,300萬元連一車位成交，呎價約15,873元。

●中原柯勇表示，將軍澳天晉1座高層E室，實用面積約617方呎，三房間隔，以1,388萬元易手，呎價22,496元，原業主於2011年12月以654萬元購入，持貨近11年帳面獲利734萬元離場，單位升值逾1.1倍。

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