物業轉按毋須經律師行　透銀行間過戶將擴至所有交易

銀行業界自去年底提出新的物業交易支付安排(PAPT)建議後，今年第二季部分銀行已率先以物業轉按完成試點交易。就此，香港銀行公會宣布，會擴大試點計劃至所有現時為本港住宅物業提供港元按揭貸款的銀行，為物業轉按交易提供多一種支付方法，毋須經律師行。有關銀行應於今年底前為採納新支付安排做好準備，並需向尋求轉按的客戶提供新支付選項。

事緣2020年底黃馮律師樓被介入接管，數以千計的銀行客戶受影響，按揭款項和樓價尾數被凍結，需要另尋資金完成交易。香港金融管理局去年底就物業交易支付安排提出建議，未來二手物業買賣將不經律師行戶口支付，分別改經由銀行間「票據交換所自動轉帳系統(CHATS)」及銀行本票過戶，旨在就按揭交易的律師行發生營運受阻的情況時，為銀行住宅按揭客戶提供保障，以及減低認可機構按揭業務因此而面對的信用及業務操作風險。

金管局副總裁阮國恒表示，新支付安排將涵蓋住宅物業的轉按個案，包括住宅樓宇內的車位。由於有關交易較為簡單，銀行更容易觀察新支付安排的執行情況。滙豐銀行、中國銀行(香港)和渣打銀行已經以物業轉按進行了一個多月的交易試點，涵蓋不同情況，例如不同參與銀行和不同律師行的組合，以及不同的轉按情況(包括加按套現)，期內10多宗交易均順利完成，參與的律師行和客戶反應正面。

他指，經過與持份者的密切溝通，加上交易試點順利推行，業界認為現時適合擴展試點計劃，讓所有提供按揭的持牌銀行在本地住宅(包括住宅車位)轉案交易中提供新支付安排，相信不會對現行的交易相關費用造成影響，預期本港20多間活躍於按揭市場的銀行將開始着手準備採納新支付安排。

按揭銀行應就參與試點計劃的首6個月定下新方法的目標採用率，並在期後評估使用情況及所得經驗。他預期，試點計劃有助改進物業交易支付安排的重要處理程序，若運行順暢，冀未來新增的支付安排能成為主要渠道，惟該局暫計劃現有經律師行處理款項的途徑，以及新增支付安排在市場共同運行。同時，該局亦會不斷研究於買賣住宅按揭交易沿用新支付安排的可行性。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，未來律師行仍擔當為客戶處理簽約、對數，以及查契等重要角色，而銀行將要處理買賣雙方的支付過程，行政處理工作或稍有增加，但相信運作一段時間後，對銀行工作量影響不大，亦不會影響物業成交期，料待措施適應後可擴展至一手及二手的新造住宅及非住宅物業。

按揭董事總經理王美鳳則稱，先為轉按交易推出直接付款安排供客戶選擇屬合適，因轉按較涉及業權轉換之物業交易來得簡單，當這項新安排累積經驗後，再於日後擴展及推行物業交易的替代付款機制，相信流程可較易銜接暢順，客戶亦可更易了解新安排做法。