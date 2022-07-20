屯門大型項目開價　粉嶺北新盤部署出擊

屯門大型項目開價後，市場反應踴躍。另一個新界盤，位於粉嶺北的項目亦部署出擊，有機會出現兩盤同期對撼的局面。

●屯門NOVO LAND第1A期示範單位首日開放

陳氏表示，項目的開放式、一房及兩房單位買家，可選擇港幣1萬元的折扣或家具獎勵積分，透過該積分換領各項北歐式風格家具。

Indigo Living業務發展總監莫麗賢稱，買家所獲的積分足夠換領全屋基本家具，亦可因應需要，將部分積分的預設家具升級。而收樓入伙時，公司更會包辦成套家具的運送及安裝，為買家省卻時間。此外，家具以四季為靈感，有四種色系可供選擇。

●粉嶺北馬適路8號項目短期內命名

他續指，集團於粉嶺北新發展區有6幅相鄰的地塊，總可建樓面面積多達440萬方呎，當中上述粉嶺北馬適路8號為區內首發項目。

●將軍澳日出康城凱柏峰II兩房售834萬元

●旺角利奧坊‧曦岸頂層特色戶雙破頂沽

該盤總共提供488伙，至今累售414伙，套現逾26億元。至於整個「利奧坊」系列則累售1,479伙，共套現逾88億元。

●沙田九肚雲端招標發售兩伙

●白石角海日灣三房戶1,759萬招標沽

大埔白石角海日灣最新招標沽出COURT A第二座8樓D室，實用面積1,340方呎，三房間隔，成交價1,759.68萬元，呎價約13,132元。