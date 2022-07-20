屯門大型項目開價 粉嶺北新盤部署出擊
2022年07月20日 21:30
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屯門大型項目開價後，市場反應踴躍。另一個新界盤，位於粉嶺北的項目亦部署出擊，有機會出現兩盤同期對撼的局面。
●屯門NOVO LAND第1A期示範單位首日開放
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第1A期，周二(19日)公布首張價單後，周三(20日)起對公眾開放示範單位。新地代理總經理陳漢麟表示，該盤示範單位開放首兩小時，已錄得逾2,000參觀人次，預計全日有機會錄得逾8,000人次。
陳氏表示，項目的開放式、一房及兩房單位買家，可選擇港幣1萬元的折扣或家具獎勵積分，透過該積分換領各項北歐式風格家具。
Indigo Living業務發展總監莫麗賢稱，買家所獲的積分足夠換領全屋基本家具，亦可因應需要，將部分積分的預設家具升級。而收樓入伙時，公司更會包辦成套家具的運送及安裝，為買家省卻時間。此外，家具以四季為靈感，有四種色系可供選擇。
●粉嶺北馬適路8號項目短期內命名
全新盤部署出擊，恒基地產(00012)的粉嶺北馬適路8號項目將於短期內公布銷售部署。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，由5座住宅大樓組成，合共提供約1,600伙。據悉，該盤部署月內命名及公布推售部署。
他續指，集團於粉嶺北新發展區有6幅相鄰的地塊，總可建樓面面積多達440萬方呎，當中上述粉嶺北馬適路8號為區內首發項目。
●將軍澳日出康城凱柏峰II兩房售834萬元
信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及招商局置地(00978)合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰II，最新沽出2B座31樓E室，實用面積453方呎，兩房間隔，成交價834.62萬元，呎價約18,424元。
●旺角利奧坊‧曦岸頂層特色戶雙破頂沽
特色新盤成交價持續向上，恒基地產(00012)旗下的旺角利奧坊‧曦岸，周三(20日)錄得雙破頂成交。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，該盤最新以招標形式售出2座28樓A室，實用面積697方呎，三房間隔，連213方呎天台及106方呎平台，成交價2,288萬元，成交呎價約32,826元，創項目呎價及成交價新高。
該盤總共提供488伙，至今累售414伙，套現逾26億元。至於整個「利奧坊」系列則累售1,479伙，共套現逾88億元。
●沙田九肚雲端招標發售兩伙
新鴻基地產(00016)旗下沙田九肚雲端，周三(20日)上載最新銷售安排，落實於周日(24日)招標發售兩伙，包括1座6樓A室，實用面積1,738方呎，四房間隔，設有私人升降機大堂，內設樓梯通往679方呎的天台。而1座5樓A室，實用面積1,598方呎，四房間隔，連284方呎平台。招標期由7月24日至12月31日。
●白石角海日灣三房戶1,759萬招標沽
大埔白石角海日灣最新招標沽出COURT A第二座8樓D室，實用面積1,340方呎，三房間隔，成交價1,759.68萬元，呎價約13,132元。